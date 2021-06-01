Sattığı yemekten saç çıkan Japon kendini cezalandırdı

Japonya'nın Osaka şehrinde meşhur sokak lezzeti "takoyaki" (ahtapot topları) satan Ryota Shimada, sattığı yemekten saç çıkmasını onuruna yediremedi. Paket servis olarak aldığı ahtapot toplarından saç çıktığından şikayet eden müşteriyi evinde ziyaret ederek özür dileyen Shimada, Japon toplumunda büyük hatalar karşısında pişmanlık ifade etmenin en eski yollarından biri olan "saç kazıtma" yönetimini seçti.

Shimada, sahibi olduğu işletmenin sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Bir müşterinin takoyakisinde saç bulduğuna dair bir şikayet aldım. Bu affedilmez hataya neden olduğum için içtenlikle özür dilerim. Yaşadığım derin pişmanlığın bir ifadesi olarak kafamı kazıdım ve aynı hatayı bir daha yapmayacağım” ifadelerini kullandı.

Dükkan sahibinin hareketi sosyal medyada büyük takdir toplarken, “İşletme sahiplerinin nasıl davranması gerektiğine dair ne güzel bir örnek”, “Çok onurlu bir davranış”, "Bu kadar içten özür dileyen çok az insan kaldı" şeklinde yorumlar yapıldı.

Sevilen sokak lezzeti

Buğday unu bazlı bir bulamaçtan yapılan ve özel kalıplı tavada pişirilen top şeklinde bir Japon yemeği olan takoyaki, hamurun içine konulan küçük ahtapot parçaları (tako), kızartılmış deniz ürünleri parçacıkları (tempura), zencefil turşusu ve taze soğandan oluşuyor. Genelde ara öğün olarak severek tüketilen takoyaki, Japonya'nın ünlü sokak lezzetlerinin başında geliyor.

Burak Ersoy

