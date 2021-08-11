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Savaş alanına dönen ilçede mahsur kalanlar kepçe ile kurtarılıyor

Savaş alanına dönen ilçede mahsur kalanlar kepçe ile kurtarılıyor
Savaş alanına dönen ilçede mahsur kalanlar kepçe ile kurtarılıyor

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketi sebebiyle binalarda mahsur kalan vatandaşlar, iş makinaları ile kurtarılıyor. Balkonlara dayanan kepçeler ile kurtarılan selzedeler ise şükredip dua etti.

Savaş alanına dönen ilçede mahsur kalanlar kepçe ile kurtarılıyor - Tıkla İzle

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi, aşırı yağmur yağışı neticesinde Ezine Çayı'nın taşmasıyla sele teslim oldu. Sel sularının tüm ilçe merkezini kapladığı Bozkurt'ta sel sularına gömülen binalarda mahsur kalanlar yüksek kat ve çatılara sığınarak kurtarılmayı bekledi. Sel sonrası bölgeye sevk edilen AFAD ve Kızılay ekipleri, selzedelere yiyecek dağıtımı yaparken, binalarda mahsur kalanlar ise iş makineleri yardımı ile kurtarılmaya başlandı.

Binalarda mahsur kalan vatandaşlar, balkonlara dayanan iş makinalarının kepçeleri ile kurtarıldı. Kepçe ile mahsur kaldıkları binadan kurtarılan yaşlı bir kadın, evlatlarına kavuştuğu için şükrederek dua etti. Yaşanılan selin büyük bir felaket olduğunu belirten yaşlı kadın, yaşadıklarının kimsenin başına gelmemesi için de dua etti.

Vedat Yunus İkizoğlu - Erdem Demirci - Cemal İlyasoğlu - İbrahim Şahin Demir
 

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