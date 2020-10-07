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Savaş bölgesinde çocuk olmak

Savaş bölgesinde çocuk olmak
Savaş bölgesinde çocuk olmak

Azerbaycan işgal altındaki topraklarını kurtarmak için operasyonlarını sürdürürken Ermenistan sivil yerleşim yerlerini attığı roketlerle bugüne 20’den fazla insanın şehit olmasına neden oldu. Ermenistan’ın hedef aldığı sivil yerleşim yerlerinde bulunan çocuklar ise evlerinin önünde ailelerinin gözetimde oyunlar oynamaya devam ediyor.

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Azerbaycan, Ermenistan'ın yıllar önce işgal ettiği topraklarını geri almak için askeri operasyonlarına devam ediyor. Cephede üst üste mağlubiyet aldığı açıklanan Ermenistan, üst üste sivil yerleşim yerlerini hedef alarak 20'den fazla sivil insanın şehit olmasına onlarcasının da yaralanmasına neden oldu. Ermenistan'ın hedef aldığı sivillerin yaşadığı yerlerde yaşları 2 ile 10 arasında bulunan çocuklar gündelik hayatlarına devam ediyor. Çocuklar ailelerinin gözetiminde evlerinin önündeki sokaklarda oyunlar oynuyor. İhlas Haber Ajansı(İHA)'nın mikrofon uzattığı çocuklar, Ermenistan'ın saldırılarından korkmadıklarını arkadaşlarıyla oyun oynamaya devam ettiğini ifade etti.

Murat Delice - Kamil Nadirli

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