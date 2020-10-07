Savaş bölgesinde çocuk olmak

Azerbaycan, Ermenistan'ın yıllar önce işgal ettiği topraklarını geri almak için askeri operasyonlarına devam ediyor. Cephede üst üste mağlubiyet aldığı açıklanan Ermenistan, üst üste sivil yerleşim yerlerini hedef alarak 20'den fazla sivil insanın şehit olmasına onlarcasının da yaralanmasına neden oldu. Ermenistan'ın hedef aldığı sivillerin yaşadığı yerlerde yaşları 2 ile 10 arasında bulunan çocuklar gündelik hayatlarına devam ediyor. Çocuklar ailelerinin gözetiminde evlerinin önündeki sokaklarda oyunlar oynuyor. İhlas Haber Ajansı(İHA)'nın mikrofon uzattığı çocuklar, Ermenistan'ın saldırılarından korkmadıklarını arkadaşlarıyla oyun oynamaya devam ettiğini ifade etti.

Murat Delice - Kamil Nadirli