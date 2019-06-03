Savaş gazisinden satın aldığı protez bacakla kick boks yapıyor

Doğuştan tek bacaklı olan 29 yaşındaki Özge Toplu, kullandığı protez bacaklar ona gereken yürüme kabiliyetini sağlamayınca savaş gazisi olan bir vatandaştan satın aldığı protez bacakla tekrardan hayata bağlandı. Çok sevdiği ve ilgi duyduğu spora da yeni protez bacağı sayesinde başlayarak kısa sürede başarılara imza attı. En büyük hayalinin kick boks antrenörü olmak istediğini belirten Özge Toplu, "29 yaşındayım ve yaklaşık bir yıldır kick boks ile uğraşıyorum. Bu spora başlamamın amacı, engellerin bedende değil zihinde olduğunu gösterebilmekti. Buraya başladım ve şimdi kocaman bir aile olduk.

Ben kendi çapımda yıllardır spor yapıyorum. Fakat daha çok kardiyo, plates ve fitnes olarak. Enes ve Ümit hoca sayesinde de kick boksla tanıştım. İlk tanıştığımızda beni antrenmana çağırdılar ve bu sporu görmemi istediler. Ben de geldim ve büyülendim. Buranın enerjisi beni inanılmaz etkiledi. Yapabileceğime inandım ve başladım. Sonrasında ben bu sporu neden kariyer amaçlı yapmayayım dedim. Bu sefer de hakemlik ve antrenörlük üzerine sınavlara girmeye başladım. Hedefim siyah kuşağa kadar gidebilmek, şu anda da dönem dönem sınavlar var onlara giriyorum. Fakat en büyük isteğim daha iyi yerlere gelebilmek için protezlerimin olması lazım. Kullandıklarım aslında çok eski bir protez. Daha iyisine kavuşabilirsem kariyerime de daha hızlı ve başarılı şekilde ulaşabilirim. Son olarak ve aslında en önemli olan bir şey söylemek istiyorum, benim gibi insanlara da umut ışığı olmak istiyorum. Herkesin bunu yapabileceğine canı gönülden inanıyorum" dedi.

Özge'yi bu zorlu yolda yalnız bırakmayan ve onun ileride daha güzel bir kariyere sahip olması için çalışan antrenörü Ümit Kulak ise, "14 yıldır hareketli spor merkezi çatısı altında eğitim veriyoruz. 11 yıldır en az 3 bin gencimizi sporla tanıştırdık. Her gencin spor yapmasını istiyoruz. Özellikle Özge, engellilere de çok büyük bir örnek oldu. Biz onunla fitness salonunda tanıştık, daha başka ne yapabilirim diye sorduğunda biz de ona kick boks ve tekvando sporları olduğunu söyledik. Kendisi başta biraz yapıp yapamayacağı konusunda tereddüt etse de, biz onu cesaretlendirdik. Biz ona zaten güveniyorduk. Buraya geldi önce antrenmanları denemek için başladı. Sonrasında çok iyi ilerleme kaydetti. Yeşil kemerini de aldı. Şimdi inşallah bir sonraki sınavda mavi kemer olacak. Kendisinin hedefleri de çok güzel. Hem hakem hem antrenör olmak istiyor. Aslında biz engel tanımıyoruz. En büyük sloganımız bu. Özge'nin de diğer engellilere örnek olmasını istiyoruz" diye konuştu.

Hakan Gönül