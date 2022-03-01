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Savaşın 6. gününde sıcak çatışma devam ediyor!

Savaşın 6. gününde sıcak çatışma devam ediyor!
Savaşın 6. gününde sıcak çatışma devam ediyor!

Rus ordusunun Ukrayna'nın Okhtyrka kentine yönelik füzeli saldırısında 70 asker hayatını kaybetti.

Savaşın 6. gününde sıcak çatışma devam ediyor! - Tıkla İzle

Ukrayna'nın Sumi Valisi Dmitriy Jivitskiy yaptığı açıklamada, Rusya ordusunun Sumi'ye bağlı Okhtyrka kentindeki saldırısında 70 Ukraynalı askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Jivitskiy, "Rusya tarafından grad füzeleriyle yapılan saldırıda en az 70 Ukraynalı asker hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı. Jivitskiy ayrıca kentte Rus askerlerine ait de çok sayıda cansız beden bulunduğunu da belirtti.

Bölgede sivil vatandaşlar ve resmi görevliler, saldırıdan sonra moloz yığınlarının arasında hayatta kalan birileri olabileceği umuduyla başlattığı arama-kurtarma çalışmasını sürdürüyor.

Bekir Keskin
 

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