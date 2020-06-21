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Savaşın çocukları barışın huzurunu yaşıyor

Savaşın çocukları barışın huzurunu yaşıyor
Savaşın çocukları barışın huzurunu yaşıyor

Suriye'de çatışma ortamında, bomba ve silah sesleriyle dünyaya gözlerini açan ve gergin bir ortamda büyüyen çocuklar, bölge Türkiye’nin kontrolüne geçince çocuk olduklarının farkına vardı.

Barış Pınarı Harekatı ile huzur ve güven ortamının sağlandığı Telabyad'daki çocuklar, Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezinin (SUDKOM) çalışmalarıyla, hayatlarındaki en mutlu günleri yaşamaya başladı. Çocuk sayısının oldukça fazla olduğu Telabyad'a 20 kilometre uzaklıktaki Tel Halip köyüne giden SUDKOM Çevre ve Şehircilik Koordinatörlüğü, köy sakinleriyle karar verdikleri uygun bir alana çocuklar için park kurmaya başladı. Park kurulum çalışmalarını meraklı gözlerle bekleyen çocuklar, kurulumun tamamlanmasıyla büyük bir mutluluk yaşadılar. Parkın salıncak ve kaydıraklarında oynarken mutlulukları gözlerinden okunan çocuklar ve aileleri, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'e ve Türkiye'ye teşekkür ettiler.

Çocukların ve halkın büyük beğenisini toplayan parkın ardından, Telabyad merkezde de iki adet çocuk parkı yapılması için Mahalli Meclis çalışmalarını başlattı. Tel Halip köyüne yapılan parkın SUDKOM, Telabyad merkezde yapımına başlanan iki parkın giderleri de Mahalli Meclis bütçesinden karşılanıyor.

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