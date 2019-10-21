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Savaşta bacağını kaybetti atık kağıt toplayarak geçimini sağlıyor

Savaşta bacağını kaybetti atık kağıt toplayarak geçimini sağlıyor
Savaşta bacağını kaybetti atık kağıt toplayarak geçimini sağlıyor

Suriye'deki iç savaşta evine atılan bomba sonucu bacağını diz kapağının altından kaybeden baba, çocuğuyla birlikte Adana'da atık kağıt toplayarak hayat mücadelesi veriyor.

Savaşta bacağını kaybetti atık kağıt toplayarak geçimini sağlıyor - Tıkla İzle

Suriye'de yaklaşık 10 yıldır devam eden iç savaş nedeniyle Türkiye'de resmi rakamlara göre 3 milyon 600 bin Suriyeli mülteci yaşıyor. Bunlardan biri de ailesi ve çocuklarıyla birlikte 6 yıl önce Halep'ten Adana'ya gelen Amar ailesi. Lahsan Amar, 6 yıl önce evlerine rejim askerlerinin attığı bomba sonucu sağ ayağını diz kapağının altından kaybetti. Bu nedenle ülkesini terk edip Adana'ya yerleşti. Suriye'de esnaf olan Amar, Adana'da bir bacağı kesik olmasına rağmen oğlu Abdurrahman Amar ile birlikte atık kağıt toplayarak geçimini sağlıyor.

Ülkelerinde savaş olduğu için Adana'ya gelmek zorunda kaldıklarını, evlerine bomba atılarak yerle bir edildiğini canlarını zor kurtardıklarını anlatan Lahsar Amar, "Burada tek bacakla atık kağıt toplamak zor oluyor ama mecbur geçinmek için topluyorum. Türkiye bize sahip çıktı size minnettarız" dedi.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya
 

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