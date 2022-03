Savaşta iki ayağını kaybetti Türkiye'de yaşama tutundu

Ukrayna-Rusya savaşı devam ederken, savaşın ne kadar kötü olduğunu gösteren birçok örnek var Türkiye'de özellikle Suriye'deki iç savaştan dolayı milyonlarca i

nsan büyük acı çekerken, Türkiye'nin açık kapı politikası sayesinde milyonlarca Suriyelinin hayatını kurtuldu. Suriye'nin Halep kentinde esnaf olan 3 çocuk babası Ahmed Farız, rejim uçaklarının bombardımanında iki ayağını kaybetti. Türkiye'de tedavisi bittikten sonra yeni bir hayata başlayan Farız, Türkiye'nin kendilerine yaptıklarını unutmayacaklarını ifade ederek Türkiye'nin ikinci vatanları olduğunu söyledi.

Ukrayna-Rusya savaşına da değinen Farız, savaşın en acı yüzünü gördüklerini belirterek bir an önce barış olmasını diledi.

“Savaştan önce Suriye'de esnaftım”

Savaştan önce Halep'te esnaf olduğunu belirten Ahmed Farız, “Ben Ahmed Farız Suriye'nin Halep kentinde doğdum. 3 çocuğum var. Ben Suriye'deyken esnaftım bir terzi dükkanım vardı. İlk olaylar başladığında ben işimi devam ettiriyordum” dedi.

“İş yerim yıkıldı”

Savaş kızışınca iş yerinin yıkıldığını söyleyen Farız, “Olaylar biraz daha büyüyünce işimi bırakmak zorunda kaldım. İş yerimin bulunduğu bölge sürekli Esad rejimi tarafından bombalanıyordu. İş yerimde zaten yıkıldı. Orası yaşanılmaz bir hal alınca ailemle başka güvenli bir bölgeye geçtik” şeklinde konuştu.

“Savaş uçakları bizi bombaladı”

Savaş uçaklarının kendilerini bombaladığını ifade eden Farız, “Ailemi bir yere bırakıp araçla dönerken rejimin uçaklarının bombalarının hedefi olduk. Bende o sırada 2 ayağımı kaybettim. İnsanlar uçak sesi duyunca çıkıp bombayı nereye atacak diye bakıyor ona göre kaçmaya çalışıyor. Bizde seyir halindeyken uçak sesini duyduk aracı durdurduk ve indik uçağa bakıyorduk bombayı nereye atacak diye bir baktık bomba bizim tarafımıza düştü. Orada bir arkadaşım hayatını kaybetti diğer arkadaşımla beraber ağır yaralandık. Benim hatırladığım dumanlar ve o dumanların içinde ceset parçalarıdır” ifadelerine yer verdi.

“Türkiye'ye teşekkür ederim”

Türkiye'nin kendilerine sahip çıktığını söyleyen Farız, “Orada bilincimi kaybetmişim gözümü açtığımda Şehitkamil Devlet Hastanesindeydim. Burada bir ay boyunca tedavi gördüm. Türkiye Cumhuriyeti Devletine Sağlık Bakanlığına çok teşekkür ederim. Hastanenin ardından ben ve ailem konteyner kente yerleştik burada şunu belirtmek istiyorum, Türkiye Devleti burada her ihtiyacımızı karşıladı. Bizim ikinci vatanımız Türkiye'dir” ifadelerini kullandı.

“Allah kimseye savaşı yaşatmasın”

Savaşın ne kadar kötü bir şey olduğundan bahseden Farız, “Tabi biz savaşta çok şey yaşadık her şeyimizi kaybettik. Allah kimseye savaş acısını vermesin. Şu an Ukrayna'da bir savaş var, biz bu savaşın her türlü sıkıntısını gördük. Allah kimseye vermesin. Tüm dünyaya güvenli bir ortam diliyorum. Gerçekten savaş çok zordur. Eğer Türkiye olmasaydı biz gerçekten belki yaşamıyor olacaktık. Dolayısıyla Türkiye'ye minnettarız” diye konuştu.

Hanifi Güzel