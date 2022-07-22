Savaştan kaçan Ukraynalı çocuğa Moskova'da maymun saldırısı

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir hayvanat bahçesinden kaçan maymun, savaştan kaçan Ukraynalı ailenin yaşadığı evin önüne geldi. Çocukların oynadığı merdivene çıkan maymun, Paulina adındaki küçük kıza saldırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, maymunun gelmesiyle diğer çocukların kaçtığı, maymunun darbelerinden kaçmaya çalışan çaresiz çocuğun yardımına annesi ve babasının koştuğu görüldü.

Annesi çocuğunu kucağına alarak maymundan kurtarırken, ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren kız çocuğunun kollarında ve bacaklarında derin yaralar açıldığı, kan kaybı yaşadığı belirtildi. Ailenin şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ukraynalı ailenin, Şubat ayında savaşın başlamasıyla ülkeden ayrıldığı, Moskova'daki bir arkadaşlarının evinde kaldığı öğrenildi.