Savaştan kaçan Ukraynalı kadın ve çocuklara Türkiye'den şefkat eli

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, savaştan kaçan Ukraynalı siviller Türkiye'ye geldi. Türk iş adamları ve sivil toplum kuruluşları bir araya gelerek savaş mağduru kadın ve çocuklar için bir yardım çalışması başlattı.

Başlatılan çalışmada Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir turizm firması ile anlaşıldı. Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki evlerini terk edip çocuklarıyla Moldova'nın Kişinev şehrine sığınan Ukraynalı vatandaşlarla iletişime geçen iş adamları ve sivil toplum kuruluşları, arasında çocukların da olduğu 97 kişiyi İzmir'deki Adnan Menderes Havalimanı'na getrdi.

Kişinev Uluslararası Havalimanı'ndan saat 20.00 sıralarında uçağa alınan Ukraynalılar saat 23.00 sıralarında İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na indi. Firma yetkilileri tarafından karşılanan Ukraynalı kadın ve çocuklar otobüslerle Kuşadası'ndaki otellere yerleştirilmek üzere hareket etti.

“Anlatılamaz duygular yaşıyoruz”

Ağır üzüntü içerisinde olduklarını belirten bir çocuk annesi Ukraynalı kadın, “Annemizi, babamızı, kocamızı, evimizi her şeyimizi bırakıp ülkeden ayrılmak zorunda kaldık. Bizim hiç savaşmayan, savaş istemeyen halkımızı nasıl bombaladıklarını, kurşunladıklarımızı gördük çok üzüntü içerisindeyiz. Anlatılmaz duygular yaşıyoruz” dedi.

Akın Küçükkurt



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