Savaştan kaçtı 20 metrekarelik dükkanında hayallerini resmediyor

Suriye'de çıkan iç savaş sonrası Türkiye'ye sığınan 8 çocuk babası Suriyeli ressam Hasan Muhammed (50), Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 20 metrekarelik dükkanda çizdiği resimleri satarak aile geçimini sağlıyor.

Suriye'nin Halep kentinde savaş öncesi ressam olarak çalıştığını belirten Hasan Muhammed, Türkiye'de mesleğini sürdürdüğü için mutlu olduğunu söyledi. Suriyeli ressam Muhammed yaptığı birbirinden güzel tuvalleri, 100 ile bin lira arasında satışa sunuyor.

Türkiye'de ailesiyle birlikte huzur içinde yaşadıklarını aktaran Hasan Muhammed, "Suriye'nin Halep kentinde iç savaş öncesi ailemle birlikte yaşıyordum. Çıkan iç savaş sonrası ailemle birlikte Türkiye'ye sığındık. Burada yaşamımızı sürdürebilmek adına çalışmamız gerekiyordu. O yüzden burada kendi mesleğimi sürdürüyorum. Şimdi 20 metrekarelik iş yerimde resim çiziyorum. Yağlı boya ile yaptığım resimleri satarak geçimimi sağlıyorum. Resim yapmayı çok seviyorum. Resim hayatımın bir parçasıdır" ifadelerini kulandı.

Bekir Basmacı