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Savaştan kurtardığı oyuncak ayıcığını bir an olsun elinden bırakmadı

Savaştan kurtardığı oyuncak ayıcığını bir an olsun elinden bırakmadı
Savaştan kurtardığı oyuncak ayıcığını bir an olsun elinden bırakmadı

Rusya’nın saldırmaya devam ettiği Ukrayna'da yetimhanelerde kalan 159 çocuk uçakla Antalya’ya geldi. Kafilede yer alan 7 yaşında bir çocuk ise savaştan kurtardığı oyuncak ayıcığını bir an olsun yanından ayırmadı.

Savaştan kurtardığı oyuncak ayıcığını bir an olsun elinden bırakmadı - Tıkla İzle

Savaşın devam ettiği Ukrayna'daki yetimhanelerde bulunan çocukların tahliyesi için Türkiye İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Göç İdaresince çalışma gerçekleştirildi. Bu çerçevede 159'u yetim çocuk ve 26'sı bakım personelinden oluşan 185 kişilik ilk kafile, Polonya'dan 3 saat süren uçak yolculuğunun ardından Antalya'ya geldi.

Çocukları havalimanı çıkışında Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, eşi Kateryna Bodnar ile Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Emir Rustamov karşıladı.

Oyuncak ayıcığını yanından ayırmadı

Havalimanında 4 otobüse alınan çocuklar 5 yıldızlı bir otelde misafir edileceği öğrenildi. Kafilede yer alan 7 yaşındaki Sonya Horenko, savaştan eşyaları ile birlikte kurtarabildiği oyuncak ayıcığını bir an olsun elinden bırakmadı. Küçük çocuğun ayıcığı 2 yıl önce satın aldığı ve en iyi arkadaşı olduğu öğrenildi. Ayrıca Türkiye'de olmaktan ötürü mutlu olduğu ve Türk halkına teşekkür ettiği ifade edildi.

Ertuğrul Gün - Akif Yılmaz
 

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