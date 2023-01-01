Savcı Atabaş son yolculuğuna uğurlandı

Cenazesi karayolu ile Amasya'dan Yozgat'ın Sorgun ilçesine getirilen Cumhuriyet Savcısı Cihad Atabaş için Salih Paşa Camii'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına Atabaş'ın yakınları, Yozgat Valisi Ziya Polat, Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreteri Seyfi Han, Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, Yozgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Selçuk Akdoğan, Sorgun Kaymakamı Halil İbrahim Kazar, Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci ve vatandaşlar katıldı. Cenaze namazının ardından Atabaş'ın naaşı ilçe mezarlığına defnedildi.

Bahadır Muhlis Gökgül

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