İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Savcı Sayan: 'Artık bizim çocuklarımız yerli savunma sanayi fabrikaları ile övünebilirler'

Savcı Sayan: 'Artık bizim çocuklarımız yerli savunma sanayi fabrikaları ile övünebilirler'
Savcı Sayan: 'Artık bizim çocuklarımız yerli savunma sanayi fabrikaları ile övünebilirler'

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Yerli Malı Haftası kapsamında, Ağrı Merkez Vali Ali Yerlikaya Ortaokulunda 700 öğrenciye meyve dağıttı.

Ağrı Merkez Vali Ali Yerlikaya Ortaokulunda düzenlenen Yerli Malı Haftası etkinliğine İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin ile birlikte katılan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, okulda öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

İlk olarak, etkinlik kapsamında okulun müzik öğretmenleri ve öğrencilerinden oluşan koronun, müzik dinletisine katılan Başkan Sayan'a öğrenciler, sevgi gösterisinde bulundu.

Ardından sınıfları gezen ve yaklaşık 700 öğrenciye meyve dağıtan Sayan yaptığı açıklamada, Türkiye'nin son yıllarda yerli üretim ve yerli savunma sanayisinde geldiği noktaya dikkat çekti.

Öğrencilerle kucaklaşan Sayan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“ Bu gün Yerli Malı Haftası. Ağrılı çocuklarımızla beraberiz. Ama burada gurur duyduğumuz başka bir nokta var. Daha önceki yerli malı haftalarında sadece portakal, elma gibi şeyler tanıtılıyordu. Allah'a şükür, bu gün savunma sanayinde helikopterimiz var. Tanklarımız var. Uçaklarımız var. Artık bizim çocuklarımız portakal, elma yerine yerli savunma sanayi fabrikaları ile övünebilirler. Bunlar bizim için büyük bir gururdur. Onların geleceğidir. Çocuklarımızda bizim geleceğimizdir. Onların hepsinin gözlerinden öpüyorum”

Daha sonra öğretmenler odasında öğretmenlerle bir süre sohbet eden Başkan Sayan, öğretmenlerin isteklerini dinleyerek, belediyenin çalışmaları ve projeler hakkında çeşitli bilgiler verdi.

Ramazan Demir

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.