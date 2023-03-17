Savcı Sayan milletvekili adaylığı için belediye başkanlığından istifa etti

Günlerdir Ağrı Kamuoyunun gündeminde olan Savcı Sayan'ın milletvekilliği adaylığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından alınan kararla netlik kazandı. AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olumlu görüş bildirmesinin ardından Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan görevinden istifa etti. Sayan'ın hangi ilden aday listesine gireceği ise henüz netlik kazanmadı.

Merve Gökbakan

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.