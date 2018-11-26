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Savcılıktan 4 askerin şehit olduğu helikopter kazasına ilişkin açıklama

Savcılıktan 4 askerin şehit olduğu helikopter kazasına ilişkin açıklama
Savcılıktan 4 askerin şehit olduğu helikopter kazasına ilişkin açıklama

Sancaktepe’de askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 askerin şehit olduğu kazaya ilişkin savcılık, varsa kusuru bulunan tüm kişilerin tespiti ve haklarında yasal gereğinin yapılması amacıyla soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sancaktepe'de askeri helikopterin düşmesi ile 4 askerin şehit olduğu kazaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, 26 Kasım'da saat 11.20 civarında 4'üncü Kara Havacılık Alay Komutanlığına ait 11075 kuyruk numaralı askeri helikopterin Sancaktepe Sarıgazi Mahallesi Topçular Caddesi civarına düştüğünün bildirilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı belirtildi. Kaza neticesinde Albay Gökselin Şaylan, Üsteğmen Aykut Yurtsever, Üstçavuş Emre Vahit Bekli ve Uzman Çavuş Şahin Aslan'ın şehit oldukları, Üstçavuş Özkan Yılmaz'ın ise ağır yaralı olarak Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alındığı kaydedildi. Soruşturma kapsamında görevlendirilen bir cumhuriyet başsavcı vekili ile 4 cumhuriyet savcısının olay yerine giderek inceleme yaptıkları belirtilen açıklamada, askeri helikopterin ait olduğu komutanlığına bağlı kaza kırım ekibinin de bölgede çalışma yaptığı ifade edildi. Gerekli adli muayenelerin tamamlanmasının ardından şehit cenazelerinin incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığına gönderildiği belirtilen açıklamada, “Helikopterin düşmesine sebep olan olgular ile varsa kusuru bulunan tüm kişilerin tespiti ve haklarında yasal gereğinin yapılması amacıyla soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü hususları kamuoyuna ve tüm basın/yayın kuruluşlarına saygıyla duyurulur” denildi.

Gamze Erdemir
 

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