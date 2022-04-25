Savcıyı makam odasında darp eden sanığa ilk celsede tahliye

Kartal Anadolu Adliyesi'nde 4 Mart 2022 tarihinde Cumhuriyet Savcısı O.S., zabıt katibi İ.B. ve güvenlik görevlisini A.P.'yi makam odasında darp eden ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Gökmen Y.'nin (44) yargılanmasına başlandı. Anadolu 30. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Gökmen Y. cezaevinden getirilirken, müştekiler ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Müşteki savcı O.S., mazeret dilekçesi sunarak duruşmaya gelmedi.

“Savcının yakasına yapıştım”

Duruşmada savunma yapan sanık Gökmen Y., “Benim müşteki olarak bulunduğum bir dosya vardı. Olay günü dosyayla ilgili görüşmek için savcının odasına girdim. Savcıdan dosyayla ilgili bazı taleplerde bulundum. Ancak taleplerimle ilgili olumlu cevap alamadım. Bunun üzerine Cumhuriyet Savcısı, içeride bulunan güvenlik görevlisine, ‘dövün bunu, dışarı atın' şeklinde talepte bulundu. Ben de bu nedenle savcının yakasına yapıştım. Güvenlik görevlisi de araya girdi. Güvenlik görevlisine vurduğumu hatırlamıyorum. Müştekisi olduğum dosyada emniyette çalışan 25 kişinin rüşvet aldığını düşündüğüm için ve savcı da taleplerimi yerine getirmediği için ‘sen de rüşvet yiyorsun' şeklinde sözler söyledim. Bunun dışında diğer müştekilere hakaret ve tehdit içerikli herhangi bir söz söylemedim. Benim kaburgamı kırdılar. Bana 10 yıl ceza verin ancak Yakup'un telefonlarını dinleyin” dedi.

“Müvekkilim yüzde 48 zihinsel engellidir”

Bunun üzerine söz alan sanık avukatı Yüksel Umut, “Yaklaşık 15 dakikadır sanığı dinliyoruz. Sanığa baktığımızda hal ve hareketlerinde bir gariplik seziliyor. Dosyaya müvekkilimizin doktor raporlarını sunduk. Yüzde 48 zihinsel engellidir. Cezai ehliyeti bulunmamaktadır. Türk Ceza Kanunu 32. madde gereğince rapor aldırılmasını talep ediyoruz. Müvekkilimizin müştekiye yönelik bir eylemi bulunmamaktadır. Sadece yaka tutma söz konusudur. Akıl sağlığı yerinde olmayan bir insan darp edildi, kemikleri kırıldı. Yaptığı eylemin hukuki anlamını ve sonucunu bilmiyor” diyerek müvekkilinin tahliyesini istedi.

“Bana tekme attı, savcının çenesine yumrukla vurdu”

Müşteki güvenlik görevlisi A.P. ise, olaydan 2 gün önce de sanığın adliyeye gelip savcıyı sorduğunu, hal ve tavırlarının sıkıntılı olduğunu söyleyerek, “Olay günü de sanık adliyeye geldi. Savcıyla görüşmek istediğini söyledi. Sıkıntılı biri olduğu belli olduğu için sanıkla beraber savcının odasına gittim. Sesini yükseltmeye başladı. Ancak sanık sakinleşmeyince savcı bize ‘alın bunu, dışarı çıkarın, tutuklamaya sevk edeceğim' dedi. Sanığı çıkarmaya çalıştığım sırada bana tekmeyle vurdu. Bu sırada savcı bana yardımcı olmak için yanıma yaklaştı. Sanık, savcının da çenesine doğru yumrukla vurdu. Bu arada sesler üzerine adliyede çalışan şahıslar odaya girdi. ‘Sen de rüşvetçisin', ‘ben Allah'ın emirlerini uygulamaya geldim' şeklinde sözler söylüyordu” diyerek sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.

“Şikayetçi değilim"

Müşteki zabıt katibi İ.B., olay günü savcısının odasından bağırma seslerinin gelmesi üzerine odaya gittiklerini anlatarak, “Kapıyı açtığımızda içeride bir arbede olduğunu gördüm. sanık güvenlik görevlisine tekmeyle vuruyordu. Savcının da çenesine eliyle vurduğumu gördüm. Şahsı sakinleştirmeye çalıştık. Sanığın kafasını elimle tutuyordum, kafasını geriye doğru atınca elim sıkıştı. Ancak sanığın bana bilerek ve isteyerek zarar verdiğini düşünmüyorum. Zira olay anında beni gördüğünü bile zannetmiyorum. Şikayetçi değilim” diye konuştu.

Sanık avukatı ise, cezai ehliyeti olmayan müvekkilinin 2 aydır tutuklu olduğunu söyleyerek, “Tahliyesini istiyoruz” dedi.

Cezai ehliyeti tespit edilecek

Ara kararını açıklayan mahkeme, delillerin büyük ölçüde toplanmış olması, sanık avukatının sunduğu sağlık raporları ve tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önünde bulundurarak sanığın tahliyesine hükmetti. Sanığın işlediği fiillerin hukuki anlam ve sonuçlarını anlama, davranışlarını yönlendirme yeteneğinin gelişip gelişemediğini ilişkin, hastane veya Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek rapor aldırılmasına karar verdi. Duruşma ertelendi.

Gamze Erdemir

