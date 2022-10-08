Savrulan motosiklet kaldırımda yürüyen kadına çarptı: 2 yaralı

Kaza, saat 14.00 sıralarında Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan panelvan araç, sinyal vermeden dönüş yaptığı esnada motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletin üzerinde bulunan 1'i çocuk 3 kişi, o sırada kaldırımda yürüyen kadının üzerine savruldu.

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