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Savrulan motosiklet kaldırımda yürüyen kadına çarptı: 2 yaralı

Savrulan motosiklet kaldırımda yürüyen kadına çarptı: 2 yaralı
Savrulan motosiklet kaldırımda yürüyen kadına çarptı: 2 yaralı

İstanbul Sultangazi'de panelvan araç sola döneceği esnada üzerinde 1’i çocuk 3 kişinin bulunduğu motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet kaldırıma devrilirken, üzerindekiler ise o esnada yoldan geçen kadının üzerine savruldu. 2 kadının yaralandığını kaza anı güvenli kamerasına yansıdı.

Savrulan motosiklet kaldırımda yürüyen kadına çarptı: 2 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, saat 14.00 sıralarında Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan panelvan araç, sinyal vermeden dönüş yaptığı esnada motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletin üzerinde bulunan 1'i çocuk 3 kişi, o sırada kaldırımda yürüyen kadının üzerine savruldu.

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