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Savrulan otomobil refüjden karşı şeride geçti: 1 yaralı

Savrulan otomobil refüjden karşı şeride geçti: 1 yaralı
Savrulan otomobil refüjden karşı şeride geçti: 1 yaralı

Sinop'ta kontrolünü kaybeden otomobilin refüjden karşı şeride geçerek kaldırıma çarptığı kazada sürücü yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Korucuk Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D. hakimiyetindeki 34 YG 140 plakalı otomobil, Sinop çıkış istikametinde seyir ettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti ve otomobil savruldu. Refüje çıkan araç karşı şeride geçerek kaldırım taşına çarptı. Yaşanan kazada sürücü yaralandı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı, Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik geçici süreliğine tek şeritten sağlanırken, otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Berkan Şen

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