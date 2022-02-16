İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Savunma Bakanı Akar, NATO Savunma Bakanlarının “aile fotoğrafına” katıldı

Savunma Bakanı Akar, NATO Savunma Bakanlarının “aile fotoğrafına” katıldı
Savunma Bakanı Akar, NATO Savunma Bakanlarının “aile fotoğrafına” katıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın birinci gün oturumlarına katıldı, ittifak üyesi ülkelerin savunma bakanlarının bulunduğu "aile fotoğrafında" yer aldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Karargahı'nda Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlenen oturumlara katıldı. İlk olarak “NATO Nükleer Planlama Grubu” oturumunda yer alan Akar, sonrasında "Avrupa'da Güvenlik Durumu ve Caydırıcılık-Savunma" ile "Külfet Paylaşımı, Kaynaklar ve Stratejik Konsept" konulu Kuzey Atlantik Konseyi (NAC) oturumlarına katıldı.

Bakan Akar, oturumların ardından üye ülkelerin savunma bakanlarının katıldığı "aile fotoğrafı" çekiminde de yer aldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.