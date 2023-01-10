Savunma Sanayi Başkanlığından kuantum teknolojisi ve çip hamlesi

Savunma Sanayii Başkanlığınca, "2022 Yılında Başlatılan AR-GE Projeleri İmza Töreni” gerçekleştirildi. Savunma Sanayi Başkanlığı Nuri Demirağ Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törene SSB Başkanı İsmail Demir'in yanı sıra çeşitli savuma sanayii şirketlerinin temsilcileri de katıldı.

Törende 2022 yılında araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütülen Çağın, Kuantum Lidar, Kuantum Radar, Süperörgü, Mira, Yonca, Karınca ve Göksu projelerinin faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine yönelik çalışmaların başlandığı bildirildi. Törende ayrıca kuantum teknoloji ve çift çekirdekli çip için çalışmaların başlandığı açıklandı.

“Ürüne kadar giden yolculuğu takip etmek gibi bir hedefimiz var”

Programda konuşan SSB Başkanı İsmail Demir, Savunma Sanayi Başkanlığı'nın ileri teknoloji kazanımı çalışmalarının bütüncül bir yaklaşımla yürütülmesinin hedeflendiğini belirterek, “Planlama yapmak, takip etmek ve desteklemeyi hedefleyip sonuç odaklı olarak ürüne kadar giden yolculuğu takip etmek gibi bir hedefimiz var" ifadelerini kullandı.

“Yerliliğe önem verdiğimiz teknoloji ve ürünleri önceliklendiriyoruz”

Savunma sanayii alanında yerliliğin önemine dikkati çeken Demir konuşmasına şöyle devam etti:

“Çok yüksek bütçeli olmayan geniş alan çağrıları çerçevesinde bu projelerin, küçük ölçekli prototipler, teorik ve deneysel sonuçlar çıkarmasını bekliyoruz. Yaklaşık bir yıl süren seri toplantıları içeren, yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen OTAĞ faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan her bir alt teknoloji başlığı için başta stratejik önem ve kritiklik, dünyadaki durum, insan kaynağı, altyapı, çoklu kullanım gibi konular ve bu arada özellike Başkanlığımızca yürütülen projelerde ihtiyacımız olan ve kullanımı konusunda yerliliğe önem verdiğimiz teknoloji ve ürünleri önceliklendiriyoruz. Yapılan analizler ile alt teknoloji konuları önceliklendirilmekte ve gerçekleştirilen faaliyetler ile OTAĞ raporlarımız kayıt altına alınmakta ve Ar-Ge Teknoloji Yol Haritası çereçvesinde takibi gerçekleştirilmektedir.”

“Artık kuantum teknolojileri sadece bir konuşma mevzusu olmaktan çıkıp bu anlamda somut projelerin başlangıcını bugün yapmış oluyoruz”

Kuantum teknoloji alanında yeni faaliyetlerin hayata geçirileceğini bildiren Demir, “Kuantum teknolojileri dünyanın da gündeminde olan çok konuşulan bir konu. Kuantum alanında bir süredir devam eden çalışmalarımızı artık projelendirip adımlarını atmak üzere hareket geçtiğimizi bildirmek istiyorum. Artık kuantum teknolojileri sadece bir konuşma mevzusu olmaktan çıkıp bu anlamda somut projelerin başlangıcını bugün yapmış oluyoruz” diye konuştu.

“Çift çekirdekli bir çip için çalışmalarımızı, araştırmalarımızı bugün başlatmış oluyoruz”

Teknolojik bağımsızlığın önemine değinen Demir, “Teknolojik bağımsızlığımız için başka önemli konuda malumunuz mikro işlemcilerin geliştirilmesidir. Çakıl projesini hepimiz biliyoruz. Bu projenin ikinci adımı Yonca Projesiyle daha da geliştirilmiş çift çekirdekli bir çip için çalışmalarımızı, araştırmalarımızı bugün başlatmış oluyoruz” açıklamasında bulundu.

Doğukan Gürel - Gazi Taş



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