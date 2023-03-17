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Savunma Sanayii Başkanı Demir duyurdu: 'Milli Muharip Uçak hangardan çıktı'

Savunma Sanayii Başkanı Demir duyurdu: 'Milli Muharip Uçak hangardan çıktı'
Savunma Sanayii Başkanı Demir duyurdu: 'Milli Muharip Uçak hangardan çıktı'

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, “Milli Muharip Uçağımızı 18 Mart’ta hangardan çıkaracağız demiştik. Uçağımız bugün pistin başında” dedi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Şehitlerimizin aziz hatırasına! Milli Muharip Uçağımızı 18 Mart'ta hangardan çıkaracağız demiştik. Uçağımız bugün pistin başında! Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde inşallah gök vatanımızda süzülmesine de şahit olacağız” ifadelerine yer verdi.

Musa Erdoğan

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