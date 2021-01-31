Savunma Sanayii Başkanı Demir: 'F-16 Blok 30 uçaklarının yapısal iyileştirmeleri sürüyor'

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, “F-16 Blok 30 uçaklarının yapısal iyileştirmeleri sürüyor. Uçak başına 1200-1500 adet yapısal parçanın yenileme ve revizyonlarıyla ilgili mühendislik çalışmaları yapılan projede, gerekli yerlerde tamir ve değişim ile gövde güçlendirme uygulamaları gerçekleştiriliyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yürütülen projeyle Hava Kuvvetlerimizin ana vurucu unsuru F-16 uçaklarımızın yapısal ömrünü 8 bin saatten 12 bin saate çıkarmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Utku Şimşek