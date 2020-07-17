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Savunma Sanayii Başkanı Demir, kardeş ülke heyetini misafir etti

Savunma Sanayii Başkanı Demir, kardeş ülke heyetini misafir etti
Savunma Sanayii Başkanı Demir, kardeş ülke heyetini misafir etti

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Nahçivan Özerk Cumhuriyeti Ordu Komutanı Kerem Mustafayev ile Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı ve Hava Kuvvetleri Komutanı Ramiz Tahirov’u misafir etti.

Savunma Sanayii Başkanı Demir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Nahçivan Özerk Cumhuriyeti Ordu Komutanı Kerem Mustafayev ile Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı ve Hava Kuvvetleri Komutanı Ramiz Tahirov'u misafir ettiklerini belirterek şunları dedi:

"İki kardeş ülkenin bir kez daha Tek Yürek olduğunu bütün dünyaya göstermemiz gereken bir dönemde, savunma sanayiinde de işbirliği konularımızı görüştük. Savunma sanayiimiz SİHA'larımızdan mühimmatlarımız ve füzelerimize, elektronik harp sistemlerimize kadar bütün tecrübe, teknoloji ve kabiliyetleriyle her zaman Azerbaycan'ın emrindedir. Azerbaycan ordusuna yeni sistemler kazandırmanın yanında, mevcut sistemlerin modernizasyonu, bakım onarım ve eğitim faaliyetleri konularında birlikte çalışacağız."
 

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