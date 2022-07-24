Savunma Sanayii Başkanı Demir: 'SUNGUR silah sisteminin ilk kafilesini TSK'ya teslim ettik'

Hava unsurlarına karşı etkili olan portatif hava savunma füze sistemi SUNGUR silah sisteminin ilk kafilesi TSK'ya teslim edildi. Muadillerine göre daha uzun menzil ve düşman unsurlarının gözün görme mesafesinden daha uzak noktaya kilitlenme imkanı sunan ve görüntüleyici kızılötesi arayıcı başlığı ile öne çıkan SUNGUR'un TSK'ya ilk teslimatının yapıldığını sosyal medya hesabından paylaşan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, “Portatif hava savunma füze sistemimiz SUNGUR, platformlardan sonra tek er tarafından omuzdan atılan versiyonuyla da Mehmetçiğin hizmetinde! İHA'lar, jetler ve helikopterlere karşı etkili olan SUNGUR silah sisteminin ilk kafilesini TSK'ya teslim ettik. Hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.

Hava savunma füze sistemi noktasında yurt dışına bağımlı kalınmayacağının altını çizen Demir, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“SUNGUR silah sistemi, muadillerine göre daha uzun menzili ve düşman unsurlara gözün görme mesafesinden daha uzak mesafeden kilitlenme imkanı sunan, aldatmaya yönelik karşı tedbirlere dayanıklı görüntüleyici kızılötesi arayıcı başlığı ile öne çıkıyor. Artık yurt dışına bağımlı kalmayacağımız bu sistemin tasarım, geliştirme ve üretiminde emeği olan herkesi tebrik ediyorum. Her zaman söylüyoruz. Bir şey insan yapısıysa biz en iyisini yapabiliriz. Bu vatan ve bu millet aşkıyla çalışan savunma sanayii ailemize selam olsun.”

