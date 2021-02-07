Savunma Sanayii Başkanı Demir'den Milli Piyade Tüfeği MPT-76-MH için kalifikasyon müjdesi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Güvenlik güçlerimizin sahada ekipmanlarını daha etkin kullanmasına yönelik çalışmalarımız sürüyor. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) tarafından tasarlanan hafifleştirilmiş Milli Piyade Tüfeği MPT-76-MH'nin kalifikasyonu tamamlandı” ifadelerini kullandı.

MKEK tarafından geliştirilen MPT-76-MH Milli Piyade Tüfeği 400 gramdan fazla hafifletilerek yaklaşık 3 kilo 750 grama düşürüldü.

Ömer Faruk Karataş