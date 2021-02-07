İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Savunma Sanayii Başkanı Demir'den Milli Piyade Tüfeği MPT-76-MH için kalifikasyon müjdesi

Savunma Sanayii Başkanı Demir'den Milli Piyade Tüfeği MPT-76-MH için kalifikasyon müjdesi
Savunma Sanayii Başkanı Demir'den Milli Piyade Tüfeği MPT-76-MH için kalifikasyon müjdesi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, hafifleştirilmiş Milli Piyade Tüfeği MPT-76-MH’nin kalifikasyonunun (nitelikliliğinin) tamamlandığını duyurdu.

Savunma Sanayii Başkanı Demir’den Milli Piyade Tüfeği MPT-76-MH için kalifikasyon müjdesi - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Güvenlik güçlerimizin sahada ekipmanlarını daha etkin kullanmasına yönelik çalışmalarımız sürüyor. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) tarafından tasarlanan hafifleştirilmiş Milli Piyade Tüfeği MPT-76-MH'nin kalifikasyonu tamamlandı” ifadelerini kullandı.

MKEK tarafından geliştirilen MPT-76-MH Milli Piyade Tüfeği 400 gramdan fazla hafifletilerek yaklaşık 3 kilo 750 grama düşürüldü.

Ömer Faruk Karataş

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.