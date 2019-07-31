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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: 'F-35 Programından çıkarılmamızın hukiki zemini yok'

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: 'F-35 Programından çıkarılmamızın hukiki zemini yok'
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: 'F-35 Programından çıkarılmamızın hukiki zemini yok'

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TGRT Haber'de İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar'ın sorularını cevapladı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in açıklamalarından satır başları;

ABD'NİN F-35 KARARI

-F-35 Programında yükümlülüklerimizi yaptık

-F-35 Programından çıkarılmamızın hukiki zemini yok

-Personelimiz içeri alınmazsa ödemeleri yapmayız

-F-35 projesinde kalma arzumuzu ilettik

-ABD'nin F-35 konusunda yaklaşımı "ben yaptım oldu" şeklindedir. Proje ortaklarından bağımsız alınan bir karardır.

-Türkiye'nin F-35 program ortaklığı hali hazırda devam ediyor.

F-35'LERİN ALTERNATİFLERİ NELER?

-"Bize başka bir yol bırakılmazsa başka kapıların denenmesi ile ilgili çalışmalarımızı yaptık"

Milli Muharip Uçağın görev tanımlarında değişiklikler olabilir. MMU'nun A, B, C modelleri gelebilir. F-35 konusunda olumsuz bir sonuç olursa alternatiflerimiz var. Olanda hayır vardır deriz yolumuza devam ederiz.

MMU projesinde hayalperest değiliz ayaklarımız yere basıyor. BAE systems firmasından danışmanlık alınıyor. Alt sistem geliştirme çalışmalarımız devam ediyor.

-F-35 İle S-400'ün aynı ortamda olmasında sorun yok

S-400 SEVKİYATINDA SON DURUM!

S-400 sevkiyatının 2.bölümü gelecek yıl başlayabilir

 

 

 

 

S-400'ÜN KOMUTASI TAMAMİYLE TÜRKİYE'NİN ELİNDE OLACAK

Amerikalılar S-400 ve F-35 bir arada çalışamaz argümanını destekleyecek hiçbir teknik açıklama yapmadı. S-400'ün komutası tamamıyle Türkiye'nin elinde olacak. Bu sistemle Türkiye'nin istemediği hiçbir şey yapılamaz. S-400'ün balistik füze önleme kabiliyeti yok şeklinde bir argüman yanlıştır. S-400'lerin balistik füze önleme kabiliyeti var. Bu füzeler tek çeşit değil. Her sistemin kendine göre kısıtlamaları var.

Hisar-A, Hisar-O ve Siper'in teslimatları gelecek yıl kademeli olarak 2021 yılından itibaren teslim edilmeye başlanacak."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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