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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yaptığı paylaşımla KARGU teslimatını duyurdu

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yaptığı paylaşımla KARGU teslimatını duyurdu
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yaptığı paylaşımla KARGU teslimatını duyurdu

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yaptığı paylaşımla KARGU teslimatını duyurdu.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yaptığı paylaşımla KARGU teslimatını duyurdu - Tıkla İzle

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla güvenlik güçlerine yeni KARGU'ların teslimatının gerçekleştirildiğini duyurdu.

Demir medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda KARGU'lara ait görüntülere yer vererek şu ifadeleri kullandı:

“Güvenlik güçlerimize Taşınabilir Döner Kanatlı Vurucu İHA KARGU'larımızın yeni teslimatlarını gerçekleştirdik. Şu ana kadar 200'den fazla da ihraç ettiğimiz KARGU, yüksek ihracat potansiyeli taşıyan yerli-milli sistemlerimizden biri haline geldi.”

Muhammed Musab Gümüşer

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