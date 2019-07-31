Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den F-35 açıklaması: Alternatiflerimiz var

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TGRT Haber'de İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar'ın sorularını yanıtladı. “Türkiye'nin F-35'lere ne kadar ihtiyacı var? Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi'nde son durum nedir ve diğer alternatifler nelerdir?” sorusuna Demir, "Milli muharip uçağının görev rolleriyle ilgili bazı değişiklikler yapılabilir. Bu birinci opsiyon. Milli muharip uçağı geliştirme sürecinde de biz safha safha gideceğiz. İlk çıkan uçak ile 3-4 sene sonra çıkacak uçaklar arasında bir farklılık olacak. Orada değişik unsurlar ve değişik A, B, C modelleri gündeme gelebilir. Diğer yandan da uçak tasarımı ve imalatında gerek tasarımda beraber çalışmak gibi konularda çeşitli ülkelerle görüşmelerimizi devam ettireceğiz.

F-35 programında kalma arzumuzu tekraren beyan ettik. Uçak alımı ile ilgili Türkiye'nin belli bir planı var ve bu planda bir değişiklik yapmadığımızı deklare ettik. Ama bize başka bir yol bırakılmaz ise başka kapıların denenmesi ile ilgili çalışmalarımızı yapacağız. Bu konuda alternatifler her zaman gündeme gelmesi gerekiyor. Hiçbir zaman Türkiye çaresiz bir konumda değildir. Kimse elini kolunu bağlayıp oturacak değil. Biz de böyle bir ülke değiliz. Çok sayıda çözümler sunulabilir” cevabını verdi.

F-16'ların ne kadar süre daha kullanılabileceği yönündeki soruyu yanıtlayan Demir, şöyle konuştu:

“F-16'ların modernizasyonu, bakımı ile ömür uzatılmaya gidilebilir. Bunun yanında F-16'ların kendi geliştirdiğimiz sistemlerle entegre edilerek daha modern ve daha bağımsız bir uçak olması yönünde zaten çalışmalarımız var. Bu çalışmalar Milli Muharip Uçak Projemizde de destek olacaklar ve bu çalışmaların F-16'lara entegre edilmesi ile daha kabiliyetli F-16'lar gündeme gelebilir. Türkiye bu konuda çaresiz kalmaz.”

Paris'te ilk kez görücüye çıkan Milli Muharip Uçağı Projesi ile ilgili de bilgilendirmede bulunan Demir, konuya ilişkin şunları kaydetti:

“Projenin her ay gözden geçirme toplantılarını yapıyoruz. Arkadaşlara kesin talimatlarımız, bu süreci daha da hızlandırmak ile ilgili her türlü tedbiri almak yönünde çeşitli faaliyetlerimiz var. Bizim hayallerimiz büyük olmalı ve başkalarının yaptığı insan yapısı bir şey varsa bir daha iyisini yaparız. Türkiye bugüne kadar bir jet uçağı tasarlamış ve uçurmuş değil. Uçak tasarım kabiliyetimiz ve tecrübemiz de maalesef çok fazla değil.

Bu süreçte hayalperest olmamak adına atılması gereken adımları atıyoruz. Uçak projemizi tecrübeli bir tarafla ortak olalım, çalışalım diye İngiliz BAE Systems ile beraber bir tasarım çalışması yapıyoruz ve hızla bu sistemi arkadaşlarımıza entegre ediyoruz. Uçağın diğer sistemleri; radarı, elektronik sistemleri, hidrolik sistemleri, motoru, diğer aksamlar gibi konularda da alt yükleniciler kimler olabilir, nasıl tecrübeyi artırabiliriz gibi çalışmalarımız devam ediyor. Bu bir entegrasyon çalışması olacak. Oldukça uzun bir süre ama bunu kısaltmak ile ilgili bütün tedbirleri alıyoruz. 2023 yılında uçağın şekli şemali ortaya çıkmış, motoru entegre edilmiş halde göreceğiz, yer testleri devam edecek. İlk uçuşu 2025-2026 yılına çekmeye çalışıyoruz. Biz bu işi başaracağız, başarırken de, dost ve kardeş ülkelerin bugün bir F-35 projesinde olduğu gibi çok ortaklı bir proje olarak bu projeye katılmalarını, hem kendilerinin bu konuda bir tecrübe kazanmaları, gerek insan ve gerek finansman kaynağı olarak buna katkıda bulunmaları ve sonuçta bu projeden istifade etmelerini bekliyoruz. Şu anda aktif olarak çeşitli dost ve kardeş ülkelere gelin bu projeye ortak olun diyoruz.

Savaş uçağımızın motorunun milli motor olmasını önemsiyoruz. Milli Muharip Uçağının ilk prototiplerinde hazır bir motor olabilir ama ilaveten kendi motor tasarım yolculuğumuzda da benzeri şekilde ortaklık yapacağımız şirketler var. Rolls-Royce ile görüşmelerimiz geçmişte oldukça detaylı yürüdü. Belli bir yerdeyiz şu anda. Sonuca varmamız halen mümkün ama diğer alternatifleri de konuşuyoruz. Ama diğer alternatifleri de konuşuyoruz. Kendi çalışmalarımızı devam ettirmek yanında ortaklık ve beraber çalışma yönünde de temaslarımız var. Kendi motorumuzu üretmemizin yolu kendi bilgi ve tecrübemizle üretmek. Eskişehir'de geçen yıl açtığımız malzeme test laboratuvarımız oldu. Motorun kalbi malzeme. Eğer bu şekilde yüksek sıcaklıklara dayanacak malzemeler ile çeşitli malzemeleri bilmezseniz bu işte yol alamazsınız ve bu tür malzemelerin özelliklerinin de bilgilerini hiç kimse size vermez. Bu açıdan kolları sıvadık ve bir yerden başladık. Sıfırdan bazı testleri yapmak üzere bu yolculuğa çıktık. Malzeme testlerini yapacağız, üretim metotlarını gündeme getireceğiz. Lisans altında bazı şeyler verilebilir ama bu birkaç nesil eski teknoloji olur. Bir dizi kısıtla beraber geliyor. Biz size bunu verdik ama kendi uçağınızda kullanabilirsiniz, satmak isterseniz satamazsanız gibi bir şey var.”

Yaşar'ın, “Almanya, Fransa ve İspanya'nın F-35'e alternatif veya rakibi olarak 5. nesil uçak projesi var. Türkiye'nin de bu projede yer alması söz konusu mu?” sorusuna Demir, “Dünyada 5. nesil uçak üreten ülke sayısı çok az. Avrupa'nın böyle bir çalışması yoktu. Biz İngilizler ile beraber çalışma, görüşme sırasında aslında Milli Muharip Uçağımızın İngilizler de bu konuda hemfikir olurlarsa Avrupa'nın da ihtiyacı olabilecek bir uçak olarak tasarlanabileceğini hem İngiltere hem de Türkiye'nin bunu kullanabileceğini söyledik. Bu konuda ortak bir çalışma olmasının makul olduğunu belirttik ve bunu değerlendireceklerini belirttiler. Ancak geçen sene İngiltere bir proje açıkladı, gelecek savaş uçağı projesi. Bu kavram çerçevesinde bizimle bir ortaklık deklare edilmedi. Kendileri şu anda uçağın kendisi olmasa bile alt sistemlerinde bir ortaklık olabileceğini ifade ettiler. Diğer taraftan da Fransa, Almanya, İspanya böyle bir projeli Paris'te açıkladılar ama bu projeler sadece ismi olan maketleri bile kabaca çalışılmış projeler. Biz bu konuda baya yol aldık, onlardan çok daha önde olduğumuzu söyleyebiliriz. Oradan bir teklif gelirse değerlendiririz” yanıtını verdi.

Demir, “ABD Hava Kuvvetleri Komutanı F-35'leri İncirlik'e getirebileceklerini söyledi. Bu konuya yönelik bir değerlendirmede bulunabilir misiniz?” sorusuna yönelik şunları dedi:

“S-400 ile F-35'in aynı ortamda olması ile ilgili argümanı oturup konuşamadık. İlave tedbirler gerekiyorsa onları konuşalım ama konuşulmuyor. Hala bu konuyu teknik temelde tartışmış değiliz. Şu anda bir mesafe alamadık.”

İlker Turak - Ömer Çetin - Nurullah Geylani - Emre Yüzügüldü

