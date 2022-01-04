Savunma sanayii ihracatı 3 milyar doları aştı

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda savunma sanayii ihracat rakamlarına ilişkin bilgiler paylaştı. Demir, savunma sanayii ihracatının 2021 yılında 3 milyar doları aştığını açıkladı.

“Bu yıl hedefimizi daha da yükselteceğimize inanıyorum”

Demir ihracat rakamlarına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Milli savunma sanayiimiz ihracatta 3 milyar doları aştı Sektörümüz geçtiğimiz yıla kıyasla ihracatta yüzde 42'lik artış yaşayarak 3 milyar 224 milyon dolara ulaştı. Emeği geçen savunma sanayii sektörümüzü tebrik ediyor, bu yıl hedefimizi daha da yükselteceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.