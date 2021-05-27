Savunma Sanayii'den dünyada bir ilk

Ares Tersanesi ve Meteksan Savunmadan yapılan açıklamada, “Savunma sanayinde milli sermaye ile faaliyet gösteren Antalya merkezli ARES Tersanesi ve Ankara merkezli Meteksan Savunma tarafından özkaynaklarıyla geliştirilen ULAQ Silahlı İnsansız Deniz Aracı, Deniz Kurdu Tatbikatı kapsamında füze atışı gerçekleştirdi. Antalya bölgesinde gerçekleştirilen ve Roketsan tarafından geliştirilen harp başlıklı CİRİT Lazer Güdümlü Füze Sistemi atışında, hedef büyü bir başarıyla vuruldu” denildi.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir başta olmak üzere Savunma Sanayii Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı üst düzey yetkililerinin katılım gösterdiği ULAQ SİDA atış töreni, ARES Tersanesi Genel Müdürü Utku Alanç ve Meteksan Savunma Genel Müdürü Selçuk Alparslan'ın konuşmaları ile başladı.

ARES Tersanesi Genel Müdürü Utku Alanç, “Atış testlerinin tamamlanması ile artık Dünya'nın En İyi İnsansız Deniz Araçlarını geliştirme ve bu alanda Türk Mühendisleri olarak Dünya'ya öncülük etme gayesinde olduklarını vurgularken, tıpkı hava araçlarında olduğu gibi insansız deniz araçları alanında da ülkemizi dünyada trend oluşturan bir öncü ve müttefik ülke konumuna getirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Meteksan Savunma Genel Müdürü Selçuk Alparslan ise “Dünya askeri konjonktüründe yeniden yazılan doktrinlere Türkiye olarak öncülük ettiğimizi belirtirken, 1 yıl önce başladıkları ULAQ SİDA'nın bugün Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yapılmış en kapsamlı deniz tatbikatı olan Deniz Kurdu 2021'de atış testlerinin gerçekleştirilmesinden dolayı büyük gurur duyuyorum” ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, “Gerçekleştirilen açılış konuşmalarının ardından, güdümlü mermi atışını gerçekleştirmek üzere denizde bulunan ULAQ SİDA harekete geçti ve Sahil Kontrol İstasyonu'ndan (SAKİ) yönetilerek atış alanına intikal etti. Atışa Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı platformları da eşlik etti. Hedefin ULAQ üzerinde yer alan kameralar tarafından tespit edilmesinin ardından, CİRİT Lazer Güdümlü Füze Sistemi'nin atışı gerçekleştirildi.

Türkiye'nin İlk Silahlı İnsansız Deniz Aracı ULAQ SİDA'nın harp başlıklı ilk füze atışına Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bugüne kadar yapılmış en kapsamlı Deniz Kurdu Tatbikatı'nda yer verilmiş olması ayrı bir gurur vesilesi oldu” denildi.

Tüm izleyicilerin büyük bir heyecanla beklediği atışın hedefi tam isabet ile vurmasının ardından, duygularını ifade etmek üzere Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir bir konuşma gerçekleştirdi. Demir, “Bugün Mavi Vatan'ın korunması, Ege ve Doğu Akdeniz'de haklarımızın korunması için güçlü bir deniz gücüne sahip olmamız aşikardır. Mavi Vatan'ın yılmaz bekçileri olan Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın ihtiyaç duyduğu platformları en yeni teknolojilerle donatılmış olarak sağlamak için, Savunma Sanayii Başkanlığı olarak Milli Savunma Bakanlığımız, Genelkurmay Başkanlığımız, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız, sektörümüz ve diğer ilgili kurumlarla çok sıkı işbirliğinde çalışmaya devam edeceğiz. Projelerimizde yüzde 70'e varan yerlilik oranlarına ulaştık, bunu daha da artıracağız. İnsansız hava araçlarında artık oyun değiştirici olarak sahada olan ürünlerimizin benzerlerinin kara, deniz üstü ve deniz altı araçlarında da hayata geçtiğini görmeye başladığımız günler çok yakın. Bu sistemlerin entegre çalıştığı muharebe ortamının bizi beklediğini biliyor ve biz de buna göre çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Buna yönelik ortaya konacak çalışmaları destekliyoruz, desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında, “Türkiye'nin ilk insansız muharip deniz aracı olan ULAQ SİDA; Keşif, Gözetleme ve İstihbarat, Su Üstü Harbi (SUH), Asimetrik Harp, Silahlı Eskort ve Kuvvet Koruma, Stratejik Tesis Güvenliği gibi görevlerin icrasında karadan mobil araçlarla ve karargah komuta merkezinden veya uçak gemisi, fırkateyn gibi yüzer platformlardan kullanılabilecek. Milli füze sistemleri üreticisi ROKETSAN tarafından sağlanan 4 adet CİRİT ve 2 adet L-UMTAS Füze Sistemleri ile donatılan ULAQ SİDA, farklı operasyonel harekat ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde füze sistemlerinin yanı sıra; elektronik harp, jamming yani karıştırma gibi farklı tiplerde faydalı yükler ve farklı haberleşme ve istihbarat sistemleri ile donatıldı. Bununla birlikte, kendisi ile eş veya farklı yapıya sahip diğer SİDA'larla operasyon yapma, İHA, SİHA, TİHA'lar ve insanlı hava araçları ile müşterek harekat kabiliyetlerine sahip olan ULAQ; sadece uzaktan kontrol edilen bir insansız deniz aracı olmanın haricinde, yapay zeka ve otonom davranış özellikleri ile üstün ve çağın ilerisinde yetenekler içeriyor. İnsansız deniz araçları alanında ARES Tersanesi ve Meteksan Savunma tarafından başlatılan projenin ilk fazı olan ve atış testleri başarı ile tamamlanan ULAQ Ailesi'nin SİDA versiyonunun ardından istihbarat toplama, mayın avlama, denizaltı savunma harbi, yangın söndürme ve insani yardım/tahliye amaçlı insansız deniz araçlarının da üretimine başlanacak” denildi.

ARES Tersanesi hakkında

Antalya Serbest Bölgesinde konuşlu 5 (beş) üretim tesisinde, çeşitli sınıf ve boylarda yüzün üzerinde gemi inşa etmiş olan ve yüzde 100 milli sermaye ile teşkilli ARES Tersanesi, sahip olduğu genç ve dinamik personel kadrosu, müşteri odaklı tasarım çözümleri, son kullanıcı memnuniyeti ve ömür boyu destek prensibiyle her türlü askeri ve ticari deniz platformu ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

ARES'in başarısının temelinde, ihracat odaklı çalışması, dünyanın önde gelen tasarım ve donanım tedarikçileri ile işbirliği içinde olması, son teknoloji ekipman ve yüksek vasıflı insan gücüne yatırım yapması, üstün tasarım ve kaliteye sahip olan, sınıfının en iyi deniz platformlarını inşa etmesi ve bunun yanında müşterilerin her kademedeki talep ve beklentilerini karşılayabilmek için son kullanıcılarla daima açık iletişim halinde olması bulunmaktadır.

Bu prensiplerle ARES Tersanesi, Avrupa'nın en büyük kompozit ve alüminyum gemi inşa firmalarından biri olmuş, Dünyanın En İyi Karakol Gemisi Üreticisi, Türkiye'nin sektörden bağımsız en hızlı büyüyen şirketi ve en büyük gemi ihracatçısı unvanlarına hak kazanmıştır.

Meteksan Savunma hakkında

Meteksan Savunma, 2006 yılında, Bilkent Holding bünyesinde faaliyet gösteren yüksek teknoloji şirketlerinin, savunma ve havacılık sanayisine yönelik proje ve aktivitelerini, tek bir çatı altında birleştirmek ve koordine etmek amacıyla kurulmuştur. Savunma ve havacılık sektöründe, Savunma Sanayii Başkanlığının da ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda, Türk Silahlı Kuvvetlerine, yüksek teknolojili; milli, bağımsız ve özgün ürünler ve alt sistemler geliştirmek üzere çalışmalarına devam etmektedir.

Radar sistemleri, çevre gözetleme sistemleri, lazer ve elektro-optik sistemler, haberleşme sistemleri, su altı akustik sistemler ve platform simülatörleri olmak üzere, 6 ana alanda faaliyet gösteren Meteksan Savunma, Türkiye'nin; milli gemi, helikopter, insansız hava aracı gibi platform projelerinde ve tanksavar ve hava savunma füze sistemleri geliştirilmesi gibi birçok kritik projede görev almaktadır. Helikopterler ve İHA'lar için radar sistemleri, çevre gözetleme radarları, altimetreler, taktik ve stratejik füze sistemlerinin veri bağları, sonar sistemleri, su altı erken uyarı ve haberleşme sistemleri ve eğitim simülatörleri, Meteksan Savunma'nın geliştirdiği başlıca özgün ve milli ürünlerdir.

Musa Erdoğan