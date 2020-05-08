Savunma sanayisinde milli atılım

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun (MKEK) yeni projesi kapsamında yerli ve milli makinalarla oluşturulan yeni üretim hattı Gazi Fişek Fabrikası'nda hizmete girdi. Yurt dışı bağımlılığı tamamen ortadan kaldıracak yeni hattın açılışını Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Komuta Kademesi video konferans yöntemi ile gerçekleştirdi.

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, Gazi Fişek Fabrikası'nda 5,56 milimetreden 40 milimetreye kadar çeşitli kalibre ve tiplerdeki fişekleri NATO standartlarında üretiliyor. Tamamen yerli ve milli tezgahlardan oluşturulan yeni üretim hattının açılışı ise koronavirüs tedbirleri kapsamında Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz ile Milli Savunma Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu, Alpaslan Kavaklıoğlu ve Şuay Alpay'ın katıldığı video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

“Savunma sanayiindeki yerli ve millilik oranları yüzde 70'lere dayandı”

Açılış öncesinde MKEK Genel Müdürü Yasin Akdere'den yeni fişek hattı ve çalışmalara ilişkin bilgi alan Bakan Akar, Türkiye'de sanayi ve teknoloji alanlarında önemli gelişmelerin yaşandığını belirtti. Bu çalışmaların savunma sanayiine de yansıdığını dile getiren Akar, “Savunma sanayii çerçevesinde yaptığımız çalışmalar Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, desteği, teşvikiyle çok ciddi bir ivme kazandı ve çok şükür savunma sanayiindeki yerli ve millilik oranları yüzde 70'lere dayandı. Bunların hiçbirini yeterli bulmuyoruz. Çalışmalarımızı artan hız ve tempoda sürdüreceğiz ve çok daha ileri seviyelere çıkaracağımıza inanıyorum” ifadelerine yer verdi.

“Üretimin yüzde 40 artması da bizim için ayrı bir gurur kaynağı”

Bakan Akar, “Milli ve yerli sanayide anlamlı bir konuma sahip Gazi Fişek Fabrikası, Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacının karşılanması bakımından gerçekten son derece önemli bir konuma sahip. O bakımdan bu özel ve anlamlı fabrikamıza artık yabancı makinalarla değil, yerli ve milli makinalarla hizmet getirmenin, üretim sağlamanın da anlamı ve önemi çok büyük. Bunun da ötesinde yabancı menşeili tezgahlara nazaran yerli ve milli tezgahlarla yapılan üretimle, üretimin yüzde 40 artması da bizim için ayrı bir gurur kaynağıdır” dedi.

Yeni üretim hattı ile yerli ve yabancı tüm taleplerin daha hızlı karşılanacağını belirten Akar, "Bunun da hem mali anlamda hem de güvenliğimiz bakımından önemli bir adım olduğunu belirtmek istiyorum. Tezgah bağımlılığımız olduğunda parasını verdiğimiz malzemeleri alamamak gibi durumlarla karşılaştık. Biz bu hızda gittiğimiz takdirde bütün üretim malzemelerimizin tezgahlarını da inşallah kendi kendimize yapabilir hale geliyoruz, bunu daha da geliştireceğiz” diye konuştu.

"Bugüne kadar yaklaşık 30 milyon maske üretimimiz var"

Milli Savunma Bakanlığının, korona virüs salgınına yönelik mücadele kapsamında çeşitli koruyucu sağlık malzemeleri ürettiğini de anımsatan Bakan Akar, şunları kaydetti:

“Cerrahi maske üretim tezgahını da yaparak önemli bir ihtiyacı karşıladık. Daha iki ay öncesine kadar maske üretim tezgahlarının bulunmaması ayrı bir problemdi. Ciddi birtakım paralar isteniyordu. Şimdi geldiğimiz noktada cerrahi maske üreten makinelerin sizler tarafından yapılması bütün denklemi değiştirdi, işlerimizi kolaylaştırdı. Sadece Silahlı Kuvvetlerimizin değil, tüm halkımızla dost ve kardeş ülkelerin ihtiyaçlarını karşılamak bakımından çok önemli bir adım atılmıştır. Bugüne kadar yaklaşık 30 milyon maske üretimimiz var. 500 bini aşan tulum, 140 ton dezenfektan ürettik. Çok daha süratli bir şekilde bu üretime devam edip, sayıları daha da yükseğe çıkaracağımıza inanıyorum. Önümüzdeki dönemde bu rakamlar çok daha yüksek seviyelere gelecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın çeşitli talimatları var. İlgili bakanlık ve kurumlarla yoğun çalışma ve koordinasyonlarımızı artırarak hem üretim hem de bunların dağıtımı ile ilgili çok daha etkili şekilde görevlerimizi yerine getirmeye çalışacağız.”

“MKEK tarafından "Sahra" adı verilen mekanik solunum cihazının prototipi üretildi”

"Yerli ve milli ateş ölçer, termal kamerayı üretmek MKEK'in ayrı bir başarısı olarak kayıtlara geçti" diyen Akar, MKEK tarafından "Sahra" adı verilen mekanik solunum cihazının prototipinin üretildiğini anımsattı. Akar, "Sertifikasyon süreci de belli bir aşamaya geldi. Çok kısa zaman sonra haftada 500 cihaz üreterek hem ülkemizin, Silahlı Kuvvetlerimizin hem de dost ve müttefik ülkelerin de ihtiyaçlarını karşılayacak duruma geleceğiz" dedi.

Yeni kurulan hat sayesinde üretim kapasitesinin üç kat artırılması planlanıyor. 7.62 mm 39 Kalaşnikov fişek, 7.62mmx51 NATO fişek, 7.62 ve 5,56 mm Büzmeli Manevra fişekleri üretecek yeni hat sayesinde iç ve dış talep daha rahat karşılanacak, daha kaliteli üretim gerçekleştirilecek. Fişekteki yurtdışı bağımlılığını da ortadan kaldıracak proje sayesinde MKEK'in rekabet gücünün de artması hedefleniyor.

Söz konusu proje ile sadece üreten değil, üretim teknolojisi transfer edebilen bir yapıya kavuşan MKEK, bu yatırımla hem ürün hem de fişek üretim tezgahlarına yönelik yurt dışı bağımlılığın da ortadan kalkmasını sağladı.

Proje kapsamında tedarik edilen tezgahların tamamı yüzde 100 yerli olmasıyla dikkat çekerken, fişek üretim tezgahlarının dünyadaki muadillerinden daha kaliteli ve verimli olduğu belirtildi.