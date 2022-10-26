Savunma yazılımlarında Türk imzası

Savunma sanayisinde İHA, SİHA gibi yüksek teknoloji ürünleriyle ön plana çıkan Türkiye, dünyaya yazılım satıyor. Savunmanın beyni olarak nitelendirilebilen yazılımlar insansız hava araçları, kara araçları, tank, taktik haberleşme alanlarında kullanılıyor



SAHA Expo Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nda sadece üst teknolojik savunma araçları yer almıyor aynı zamanda o araçların ve sistemlerin çalışmasını sağlayan yazılımlar da yer alıyor. Savunma yazılımları ihracatı her yıl iveme kazanıyor. Firmalar 10 milyon dolarlık ihracat rakamlarına ulaşıyor.

Yazılım firması üst yöneticisi Sinan Çeçen, SAHA Expo organizasyonunun savunma sanayisinde çok önemli yeri olduğunu belirterek, “Bunu geçen sene de görmüştük. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (İDEF) kadar uluslararası etkinliğinin hızla arttığını görüyoruz. Bu sene çok daha geniş bir fuar olduğunu gözlemledik” dedi.

Yazılımın savunma faaliyetlerinde önemli bir görevi üstlendiğini belirten Çeçen, “Bir grupta kendi ürettiğimiz elektronik donanımlar üzerinde, işlemcilerde gömülü yazılım olarak nitelendirdiğimiz yazılımlarımız var. Diğer grupta uygulama seviyesi yazılımlar üretiyoruz. Siber güvenlik alanında faaliyet gösteren şirketlerimizde büyük veri, veri analitiği, yapay zeka alanındaki şirketlerimizde daha üst seviye yazılımlar geliştiriyoruz” diye konuştu.

“Gömülü yazılımlar bir çok yerde kullanılıyor”

Gömülü yazılımların bir çok askeri platformda kullanıldığının altını çizen Çeçen, İnsansız hava araçlarında, kara araçlarında, tanklarda, taşıyıcılar veya sahada taktik haberleşmesi oluşturan birimlerde, sırtta taşınan haberleşme sistemlerinde ve daha bir çok yerde gömülü yazılımlarımız kullanılıyor.

“Yıllık 10 milyon doların üzerinde ihracat rakamımız var”

İhracat rakamlarımız her yıl artıyor. Özellikle son 3 yılda büyük bir ivme kazandı. 20 yıl önce öncelikle TSK'nın ihtiyaçlarına cevap vermek üzere kurulmuş bir grup olarak bugün, yurt dışı satışlarımız yurt içini yakalamak üzere hatta yakın zamanda geçecek. Net bir rakam söylemek zor ancak yıllık 10 milyon doların üzerinde ihracat rakamımız var. Özellikle Türki Cumhuriyetler, Afrika Kıtası, Arap yarımadasında yazılım faaliyetlerimiz devam ediyor.

“Yazılım konusunda çok önemli potansiyelimiz var”

Türkiye'nin yazılım alanında önünün aydınlık olduğunu vurgulayan Çeçen, “Türkiye'de genç nüfus çok fazla. Yazılımla ilgilenen arkadaşlarımız da çok fazla. Sadece ülke içinde değil, global alanda Türkiye'den yazılımcılara ilgi var. Bunların zorluklarını biz içeride hissediyoruz ama bir yandan da gurur duyuyoruz Türk gençlerinin dünya çağındaki önemli firmalarda çok kritik görevde yer alıyorlar. Yazılım konusunda çok önemli potansiyelimiz olduğunu düşünüyorum. Dünya çapında yazılım konusunda kaynak sağlayan bir ülke olduk ve giderek artacak” şeklinde konuştu.

Ali Canberk Özbuğutu - Muhammed Fırat Aksoy



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