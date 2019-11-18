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‘Savunma'dan Tayland'a çıkarma

‘Savunma'dan Tayland'a çıkarma
‘Savunma'dan Tayland'a çıkarma

Türk savunma sanayii Asya-Pasifik bölgesinin önde gelen fuarlarından Tayland Savunma ve Güvenlik Fuarı’na katılacak.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde 32 firmanın yer alacağı fuar bugün başlıyor. Fuarda ATAK helikopteri ve ANKA insansız hava aracı başta olmak üzere, yerli hava araçları, deniz sistemleri, silahlar ve mühimmatlar sergilenecek. 68 farklı ülkeden 16 binden fazla katılımcının gelmesi beklenen fuarda; Türkiye'den TUSAŞ, ASLESAN, STM, MKEK ve BAYKAR gibi önde gelen yerli savunma firmaları yer alacak. Türk resmî delegasyonu, katılım sağlayacak ülke delegasyonları ile görüşmeler gerçekleştirecek. Özellikle T129 ATAK taarruz helikopterlerin üreticisi TUSAŞ; Asya ülkelerinde gerçekleştirdiği iş birliklerini güçlendirmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda etkinliğin yeni iş birliklerine vesile olması bekleniyor.

​Türkiye Gazetesi

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