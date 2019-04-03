Sazlı sözlü propaganda yapan muhtar adayı kaybetti

Seçim propaganda çalışmalarına hızlı başlayan Fikret Gülbağo, seçim takviminin açıklanması ile özel bir bankadan 30 bin TL kredi çekerek önce finansmanını sağladı. Ardından mahallede daha önce görülmemiş propagandalara imza atan Gülbağo ilk iş olarak hayır lokması dağıttı. Sonrasında mahallede miting düzenleyen Gülbağo'nın mitingine hiç katılım olmadığı kaydedildi.

Mitingde ses ve müzik sistemi kuran Gülbağo, orgla Ali Kınık'ın ‘Ali Ayşe'yi seviyor' şarkısının sözlerini değiştirerek kendisi için seçim müziği yaptı. Muhtar adayının org çalıp söylediği şarkının ‘Cümle alem duydu bizi, çalışkan muhtarsız olunmuyor. Büyük Belen yolu asfalt olacak, su çıkan yolu kilit parke olacak. Çocuklar bile biliyor muhtar adayı Fikret geliyor" sözleri ise sosyal medyada geniş yankı buldu.

Öte yandan, Gülbağo'nun yarıştığı sandıkta 894 seçmenden 814'ü oy kullanırken 777 geçerli oy çıktı. Gülbağo ise bu oylardan sadece 14'ünü alabildi. Muhtar seçimini ise 252 oy ile Ahmet Önkol isimli muhtar adayı kazandı.

Gökten Ceylan