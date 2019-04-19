Sazlıbosna Köyünün misafir Leylekleri havadan görüntülendi

Arnavutköy Sazlıbosna Köyünün müdavimleri olan ve her yıl bahar aylarında köye gelerek yumurtlama dönemini geçiren leylekler yuvalarına döndü. Sağlıklı bir yumurtlama dönemi için Sazlıbosna Köyünü tercih eden ve bu sayede köyün ‘Leylekli Köy' olarak anılmasını sağlayan leyleklerin gelişi en çok köy halkını sevindirdi. Kendi evlatlarıymışçasına sahiplendikleri leylerin yuvalarına döndüğünü gören köy sakinleri bu durumu sevinçle karşıladı. Evlerin çatıları ve elektrik direklerinin üzerine yuva kuran leylekler yerli ve yabancı turistlerin de ilgi odağı oldu. Öte yandan ‘Leylekli Köy'ün leyleklerinin yuvalarındaki yumurta nöbeti ve gökyüzünde uçuşları havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde leyleklerin yumurtalarını bıraktıkları yuvalarının başında nöbet beklediği görülürken, leyleklerin köyün üzerinde uçması renkli görüntüler oluşturdu.

“Köy halkı leylekleri evladıymış gibi sahiplenmiş durumda”

Leyleklerin geçmişten bugüne köye aşina olduğunu dile getiren köy sakini İbrahim Emirdoğan, “Köyümüz 1870'li yıllardan beridir kurulan bir köydür ve ben kendimi bildim bileli bizim köyümüzde leylekler var. Leyleklerle ilgili dedelerimiz bizlere sürekli anlatırdı leyleklerle ilgili hikayeleri. Önceden evlerin çatılarına, bacalarına yapılan leylek yuvaları vardı, artık baca sistemi kalktığı için leylekler de bundan sonra elektrik direklerine yuva yapmaya başladılar. Türkiye'nin her tarafında Leylekli köy olarak bilinen Sazlıbosna Köyüne leyleklerin geldiğini duyanlar direk buraya gelerek fotoğraf çekilirler. Yuvalarını çekmek isteyen, yumurtalarını çekmek isteyen meraklı vatandaşlar buradan görüntü alıp giderler. Köy halkı leylekleri artık kendi evlatları gibi sahiplenmiş durumunda, leylekler geldiğinde selamlaşırlar onlarla hoşlarına giden bir mutluluk yaşarlar. İşin en acı tarafı ise leyleklerin göç zamanı. Yavrularını büyütüp, baharın sonunda göç ettikleri zaman köydeki herkesi bir üzüntü kaplıyor” dedi.

“Leylekler bizim köyün simgesi oldu”

Geçmiş yıllarda daha fazla leyleğin köye geldiğini belirten İsmail Fidan ise, “Çok eskiden kalma bir gelenek gibi bir hal aslında bu durum. Önceleri dedelerimiz anlatırdı büyük ağaçların tepesine ve evlerin bacalarına yuva yaparmış leylekler. Tabi zaman değişince artık elektrik direklerine yuva yapmaya başladılar. Elektrik direklerinin hemen hepsinde bir tane yuva vardı önceden. Şimdi direkler değişti, teknoloji fazla gelişince hayvanlarda fazla kalmadı. Eskisi kadar leyleğimiz yok ama bu leylekler artık bizim köyün simgesi oldu” diye konuştu.

Ufuk Kıvık - Serdar Ünal