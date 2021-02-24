Sazlıdere Barajı'da kaçak avlama yapan 2 kişi suçüstü yakalandı

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü çalışma programı kapsamında Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Arnavutköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri kontrol görevlileri, Sivil Toplum Örgütleri olarak İSOBDER (İstanbul Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Derneği) ve AAVDER (Arnavutköy Avcılar Derneği) gönüllülerinin gözlem amaçlı katılımı ile birlikte Pazartesi ve Salı günü Sazlıdere Barajı ve Terkos Gölü'nde yasa dışı ticari balık avcılığı yapanlara yönelik denetim ve kontroller yapıldı. Denetimde uygun olmayan istihsal av malzemeleri olarak bin 650 metre uzatma misina ağına el konuldu. Misina ağlarının içinde bulunan canlı 1 ton balı ise tekrar suya bırakıldı. Avlama yaparken yakalanan 2 kişiye de 5 bin 445'er liradan para cezası kesildi. İstihsal av malzemeleri mülkiyeti kamuya geçirilmesi için Arnavutköy ilçe Müdürlüğü deposuna kaldırıldı.

Zöhre Alagöz

