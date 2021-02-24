Sazlıdere gölüne binlerce martı akını

İstanbul'da son günlerde etkili olan kar ve yağmurlu hava barajları ciddi anlamda besledi. Yağmurların ardından barajların genel doluluk oranı yüzde 53 seviyesine yaklaştı. İstanbul'un en önemli baraj gölü olan Sazlıdere'de ise yağmurların ardından suların çekildiği alanlar tekrar su dolmaya başladı. Suların yükseldiği göle binlerce martı akın etti. Martıların akın etmesi ile göl üzerinde adeta beyaz tabaka oluştu. Vatandaşlar ise göle bu kadar martının akın etmesine şaşırdı. Binlerce martının göle gelerek balık avladıkları düşünülüyor.

Batuhan Toprak

