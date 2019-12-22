İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sazlık yangınında mandalar telef oldu

Sazlık yangınında mandalar telef oldu
Sazlık yangınında mandalar telef oldu

Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Uluabat gölündeki sazlık alanda çıkan yangında 3 manda telef oldu.

Yangın, Uluabat gölünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Karacabey'e bağlı Uluabat gölündeki sazlıklar bir anda alev aldı. Yangın kısa sürede gölün etrafını sararken, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Yangında gölün kenarında mahsur kalan 3 manda telef olurken, itfaiyenin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangını gören vatandaş ise, “Gölde bir anda yangın çıktı. İlk 45 dakikada yangın çok büyüktü. Ardından kalan sazlar yanmaya devam ediyor. Gölün pek çok noktasında yangın devam ediyor. Burada pek çok canlı yaşıyor. Şu anda bizim gördüğümüz 3 tane manda telef olmuş. İnşallah başka telef olan hayvan yoktur” dedi.

Ahmet Faruk Çabuk - Burak Türker

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.