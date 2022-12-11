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Sazlıklar alevlere teslim oldu

Sazlıklar alevlere teslim oldu
Sazlıklar alevlere teslim oldu

Denizli'nin Çardak ilçesinde geniş bir alana yayılan sazlık yangını, ekipler tarafından söndürüldü.

Yangın, Çardak ilçesine bağlı Beylerli Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; gece saatlerinde sazlıklar henüz bilinmeyen nedenden dolayı bir anda yanmaya başladı. Alandaki sazlıkların sıklığı nedeniyle alevler hızla büyüdü. İlçenin bir çok noktasından gözüken yangın yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Olay yerine giden itfaiye ekipleri, farklı noktalardan alevlere müdahale etti. Yapılan müdahale sonucu alevler kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının arından yangının çıkış sebebi ekipler tarafından araştırılıyor.

Eren Elyesa Polat

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