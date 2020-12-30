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SBK Holding'e yönelik ‘kara para aklama' soruşturmasında yeni görüntüler ortaya çıktı

SBK Holding'e yönelik ‘kara para aklama' soruşturmasında yeni görüntüler ortaya çıktı
SBK Holding'e yönelik ‘kara para aklama' soruşturmasında yeni görüntüler ortaya çıktı

Kara para akladıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen SBK Holding ve alt şirket yöneticisi 19 kişiden 10'u gözaltına alınırken holdingin yurt dışında firari olan patronu Sezgin Baran Korkmaz’ın evinde yapılan aramalarda, cep telefonunun yakılarak imha edildiği şöminenin görüntüsü ile Korkmaz’ın Belçika merkezli bir şirket kurdurup başına ‘yönetici’ olarak tayin ettiği Ziyaettin B.’nin kelepçelenerek gözaltına alındığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

SBK Holding’e yönelik ‘kara para aklama’ soruşturmasında yeni görüntüler ortaya çıktı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca SBK Holding'e yönelik ortak yürütülen ‘kara para aklama' ve ‘hayali ticaret‘ soruşturmasında 132 milyon dolarlık vurgun ortaya çıkarılmıştı. İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, kara para akladıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen SBK holding ve alt şirket yöneticisi 19 kişiden 10'u gözaltına alınırken, holdingin yurt dışında firari olan patronu Sezgin Baran Korkmaz'ın evinde yapılan aramalarda cep telefonunun yakılarak imha edildiği şöminenin görüntüsü ortaya çıktı.

SBK Holding A.Ş'nin şirket 'server'larının yerinde olmadığı tespit edilen operasyonlarda, firari Sezgin Baran Korkmaz'ın Belçika merkezli bir şirket kurdurup başına ‘yönetici' olarak tayin ettiği Ziyaettin B.'nin kelepçelenerek gözaltına alındığı anlar da yer alıyor.

Sadık Kahraman
 

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