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Schalke Lokomotiv Moskova CANLI İZLE BeinSports HD 1, BeinSports 4K

Schalke Lokomotiv Moskova CANLI İZLE BeinSports HD 1, BeinSports 4K
Schalke Lokomotiv Moskova CANLI İZLE BeinSports HD 1, BeinSports 4K

Schalke Lokomotiv Moskova maçı, bu akşam saat 20:55'de başlıyor, Schalke Lokomotiv Moskova maçı, beIN Sports 2'de canlı olarak izlenebilecek. İşte maça dair detaylar...

Schalke Lokomotiv Moskova canlı izle... Schalke, Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda ikinci sırayı korumaya çalışırken, Lokomotiv Moskova, Schalke'yi yenerek UEFA'yı gitmeyi planlıyor. Galatasaray, kendi sahasında Porto'yu yendiği taktirde, direkt olarak UEFA'ya katılma hakkına sahip.İşte mücadeleye dair detaylar...

Schalke Lokomotiv Moskova NASIL CANLI İZLENİR?

Schalke Lokomotiv Moskova maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

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Porto grup liderliğini garantiledi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın grubunda yer alan Porto, sahasında Schalke 04'ü 3-1 mağlup ederek puanını 13'e yükseltti ve grup liderliğini garantiledi. Lokomotiv Moskova'ya deplasmanda 2-0 mağlup olan Galatasaray ise Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta heyecanı A, B, C ve D gruplarında oynanan 8 maçla sona erdi. 
Bu akşam oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle: 

A Grubu 
Atletico Madrid: 2 - Monaco: 0 
Borussia Dortmund: 0 - Club Brugge: 0 

B Grubu 
PSV Eindhoven: 1 - FC Barcelona: 2 
Tottenham: 1 - Inter: 0 

C Grubu 
Napoli: 3 - Kızılyıldız: 1 
Paris Saint Germain: 2 - Liverpool: 1 

D GRUBU 
Lokomotiv Moskova: 2 - Galatasaray: 0 
Porto: 3 - Schalke 04: 1 

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