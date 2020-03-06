İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Schmidt olmazsa Avcı

Schmidt olmazsa Avcı
Schmidt olmazsa Avcı

Fenerbahçe’de teknik direktör adaylarında sona gelindi. Alman teknik adam Roger Schmidt ile anlaşma sağlanamazsa rota Abdullah Avcı’ya dönecek.

Süper Lig'de bu sezon bekleneni veremeyen ve aldığı kötü sonuçlardan dolayı Teknik Direktör Ersun Yanal ile yolları ayıran Fenerbahçe'de hoca adaylarıyla görüşmeler sürüyor.

Bugün sabah saatlerinde Alman Teknik Direktör Roger Schmidt'in menajeri İstanbul'a gelirken, yönetim bu görüşme öncesinde Abdullah Avcı ile masaya oturdu. Schmidt'in menajeri ile yapılacak olan görüşmeler olumsuz sonuçlanırsa Avcı ile tekrar bir araya gelinecek. Avcı'nın yapılan ön görüşmede Fenerbahçe'ye "evet" dediği öğrenildi.

Ozan Buğra Koşar
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.