Scholz: 'Katar, enerji politikasında önemli bir yol oynuyor'

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Almanya'nın başkenti Berlin'de Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad El Thani'yi ağırladı. Başbakan Scholz görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Enerji güvenliği konusu bizim için önemli bir rol oynamaktadır. Almanya altyapısını, gemi yoluyla sıvılaştırılmış gaz (LNG) ithal edebilecek şekilde geliştirecek” dedi.

Scholz ayrıca açıklamasında "Katar, enerji politikasında önemli bir rol oynuyor" ifadelerini kullandı. Katar Emiri El Thani ise açıklamasında, Katar'ın 2024 tarihinde Almanya'ya sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarik etmeye başlamayı planladığını doğruladı. Almanya, yılda yaklaşık 100 milyar metreküp doğal gaz tüketiyor ve bunun yüzde 55'ini Kuzey Akım 1 Boru Hattı ile Rusya'dan tedarik ediyor. Almanya ayrıca Hollanda ve Norveç'ten daha küçük hacimlerde doğal gaz ithal ediyor.