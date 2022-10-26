Scholz ve Macron Paris'te bir araya geldi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Elysee Sarayı'nda bir araya geldi. Görüşmede, liderlerin Fransa-Almanya işbirliğini güçlendirmek amacıyla savunma, ekonomi ve enerji konularını ele aldıkları aktarıldı. Fransa Hükümet Sözcüsü Olivier Veran görüşmeden dakikalar önce yaptığı açıklamada, iki ülkenin yaşadığı anlaşmazlıkların üstesinden gelebileceğini belirterek, “Bugünkü toplantı, dostluğun devam ettiğini gösteriyor” demişti.

Ortak kabine toplantısı ertelenmişti

Fransa ve Almanya'nın arasında savunma ve enerji politikalarında oluşan çatlak nedeniyle bugün Paris'in güneyindeki Fontainebleau'da yapılması planlanan ortak kabine toplantısı ocak ayına ertelenmişti. Almanya'nın yükselen gaz fiyatlarını sübvanse etmek için 200 milyar euro harcayarak Avrupa Birliği'nin (AB) enerji tavan fiyat uygulamasını reddetmesi Fransa'yı kızdırmıştı. AB'nin en zengin ve en etkili iki üyesi olan Almanya ve Fransa, arasında AB'nin savunma stratejisi, enerji krizine tepki, Çin ile ilişkiler ve maliye politikası gibi anlaşmazlık yaşanan bir konu bulunuyor.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.