Türkiye'nin bilim, kültür ve fikir dünyasına yeni bir soluk getirecek online dergisi ScienceUp, yayın hayatına başladı. Ulusal ve uluslararası mecralarda merak uyandıran konular, bilimsel çalışmalar ve üst düzey içeriğe sahip ScienceUP, online platformlarda ücretsiz erişime açık olacak ve Türkçe-İngilizce olmak üzere iki dilde yayımlanacak.

Bilim-kültür-düşünce dergisi, ilk sayısıyla okurlarıyla buluştu. Aylık olarak yayımlanacak dergi, makale, haber, analiz ve özel röportajlarıyla zengin bir içeriğe imza atıyor. Dergide sadece bilim dünyasından son gelişme, buluş ve keşifler değil; politika, uluslararası ilişkiler, iletişim, felsefe, kültür ve sanat gibi alanlarda derinlikli bilimsel yazılar, haberler ve söyleşiler de yer alacak. İngilizce ve Türkçe içeriğiyle dergi, online (çevrimiçi) yayın platformlarında, dünyanın önde gelen online kütüphanelerinde, dijital yazılı kaynakların da içinde yer aldığı indekslerde ücretsiz olarak erişime açıldı. İlk sayıya özel olarak ise, derginin tüm içeriğine web sitesinden erişilebiliyor.

Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar'ın Yayın Direktörlüğünde hazırlanan derginin yayın hakları Maltepe Üniversitesi ve Karton Media'ya ait. Derginin Yayın Yönetmenliğini Dr. Şükran Pakkan yapıyor.

Bu ay neler var?

Derginin bu ayki kapak başlığı: “Korona Çağı” Hem virüsün ortaya çıktığı ilk günden bu yana yaşananlara ışık tutuyor hem de COVID-19'un tedavisiyle ilgili gelişmelerin geldiği son noktayı aktarıyor. Derginin ana sorusu ise şöyle: Koronadan sonra neler olacak? Bu soruya derginin ilk sayısına özel olarak; uluslararası ilişkiler ve siyaset alanında Prof. Dr. Hasan Ünal, ekonomi alanında Prof. Dr. Emre Alkin, tıp alanında Doç. Dr. David T. Thomas, yapay zekâ alanında Dr. Şebnem Özdemir, liderler ve yönetim alanında Evrim Kuran, eğitim alanında ise Özgür Bolat yanıt verdi. Yazarların buluştuğu ortak nokta küresel anlamda zorlu bir sınav verildiği, ancak virüsün büyük bir kırılmaya yol açtığı. Peki bu kırılmalar günlük hayatı nasıl etkileyecek? Yanıtı, derginin “Korona-Gelecek” bölümünde yer alıyor. Ayrıca otomotiv, tekstil, sanayi ve turizm sektörlerinden lider isimler, Koronavirüs küresel salgını döneminde hangi alanda nasıl önlemler aldıklarını ve öngörülerini de ScienceUp ile paylaştı.

Özel röportajlar, konu ve konuk yazarlar

ScienceUp konuk yazarları ve özel röportajlarıyla da dikkat çekiyor

Astronomi: Uzayda bize yer var mı? Prof. Dr. Ersin Göğüş, neden “Varsa da, bizim için değil” diyor?

Uluslararası hukuk: “Hukuk nasıl bir sınav veriyor ve bize yeni çağda nasıl yol gösterici olabilir” sorusuna Doç. Dr. Hasan Sınar, “Hemen şimdi küresel işbirliği!” diyor.

Psikoloji: Yetenek çalışmalarıyla tanınan Dr. Bahar Eriş'e göre “üstün zekâlı” kime denir? Ayrıca çok çalışmak neden daha kıymetli?

Tarım: Organik sandıklarımız gerçekten organik mi? Gazeteci Gürkan Akgüneş, organik tartışmasını yazdı.

Nöroloji: Cerrahi alanda yaptığı ameliyatlarla adından söz ettiren Nörolog Prof. Dr. Kemal Yücesoy, “Yakın gelecekte iyi çalışan bir beyni, cerrahi operasyonla sağlamak mümkün mü” arayışlarına sıcak bakıyor.

Astroloji: 2020 yılında yaşanan krizi aralık ayında öngören ünlü astrolog Dinçer Güner, astrolojinin bilimsel bir çalışma alanı olarak kabul edilmemesine nasıl yanıt veriyor?

Genetik: Kemoterapi tarihe mi karışıyor? Prof. Dr. Orhan Türken, genetik bilimindeki keşiflerin kanser tedavisindeki ilk sonuçlarını açıklıyor.