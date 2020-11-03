ScienceUp'ın Kasım sayısı yayımlandı

Ulusal ve uluslararası mecralarda ilgi gören ScienceUp, 1 Kasım'da yayımlanan yeni sayısında yine iddialı soru ve konulara imza attı. Derginin bu ayki kapak konusu Azerbaycan-Ermenistan arasında yaşanan çatışmalar oldu.

Maltepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Ünal, Bakü Uluslararası İlişkiler Analiz Merkezi Müdürü Dr. Cavid Veliyev, TMMOB Petrol Mühendisleri Odası Enerji Politikaları Çalışma Grubu Başkanı Necdet Pamir konuyu bütün ayrıntılarıyla değerlendirdi.

Gündem oluşturan konular

Derginin Kasım sayısında, gündem konuları, konuk yazarlar ve özel röportajlar yer aldı. konular şöyle sıralandı:

Birileri frankestein üretiyor olabilir mi?

Koronavirüs bir biyolojik terör silahı mı? Bu soruya halen net bir yanıt verilemiyor. Pamukkale Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi, Milli Savunma Üniversitesi Alparslan Savunma Bilimleri Enstitüsü KBRN-p Anabilim Dalında “KBRN Savunma Bileşenleri Ve Prensipleri” dersi veren Prof. Dr. Ahmet Koluman, koronavirüsün laboratuvarda üretilmediğini düşünüyor; ancak üretilmesi mümkün virüslerin başımıza neler getireceğini öngörebiliyor. Koluman derginin sorularının yanıtladı.

Bizi “rezilyans” kurtaracak

Dünya Sağlık Örgütü, pandemide en kritik döneme girdiğimiz konusunda uyarıyor. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı, Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan toplumda artan kaygıları ve pandeminin geldiği noktayı ScienceUp için anlattı.

Akademisyen, senarist, çizgi romancı, editör ve yazar Levent Cantek, geleneksel mizahın varoluş savaşını anlattı.

Diyabetli çocuk sayısı artıyor

Halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabet çağımızın en büyük sağlık sorunlarından biri. Çocuklarda görülme oranı da son yıllarda arttı. Diyabetli çocuklarda hastalığın belirtileri, tanısı, tedavileri ve yaşama disiplininin nasıl olması gerektiğini Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Öğretim Üyesi, Ulusal Çocukluk Çağı Diyabet Grubu Başkanı, Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği (ÇEDD) Başkan Yardımcısı, Çocuk Endokrinolojisi ve Metabolizma Uzmanı Prof. Dr. Zehra Aycan ile Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı'ndan Uzm. Dr. Eşref M. Özer anlattı.

Suya ve umuda hasret

Kenya, Afrika'nın doğusunda, talihsiz bir ülke. Bu ülkede temiz su, umutlardan bile daha az. Nüfusun üçte birinin içilebilir suya erişimi neredeyse hiç yok. Muhammed Kösen bölgeden fotoğraflar ve yazısıyla Kenya'yı anlattı.

Güç ekranın elinde

Pandeminin neden olduğu ekonomik darboğazlar, madalyonun sadece bir yüzü. Dev teknoloji şirketleri, merkez bankalarını kıskandıracak büyüklüğe erişti. Microsoft'un, Apple'ın hisseleri pandemide rekor kırdı, Amazon hayal edilemeyecek kadar hızla büyüdü. Teknoloji şirketleri nasıl büyüdü? Kanada'nın en büyük özel büyüme sermayesi (growth equity) fonu olan Georgian'da, yatırım stratejisti ve yatırımcı olarak çalışan Mert Yücesoy değerlendirdi.

Online terapi

Son aylarda yoğun olarak uygulanan online terapi uygulamaları bazı tartışmalara yol açsa da büyük ilgi görüyor. Peki, yüz yüze görüşme ve online görüşme arasında bir fark var mı? Maltepe Üniversitesi Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Uzm. Klinik Psikolog Eda Cingöz Bilgiç, Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Araştırma Görevlisi, Türk Psikologlar Derneği İzmir Şubesi Başkanı Samet Baş ve Psikolog Mevlüt Ülgen tartışmaları değerlendi.

Nobel'e damgayı kadınlar vurdu

Fizik, edebiyat ve kimya dallarında ödül kazanan kadınlar 2020 Nobel Ödülleri'ne damga vurdu. Kimya, fizik ve edebiyat alanında Nobel'i kazanan kadınlar bilim yolunda ilerlemek isteyen genç kadınlara mesaj verdi.

Sanatta dijital devrim

Dijital teknolojinin ortam veya araç olarak kullanıldığı dijital sanat her geçen gün farklı örneklerle kendini gösteriyor. Dijital sanat hayal gücünü zorlayan sanatçıların modern zamanlardaki tercihi oldu. Teknoloji çağdaş sanatı doğuruyor. Dijitalin sanatta geldiği nokta bu ayki sayıda anlatılıyor.

Bana müşterini söyle sana kim olduğunu söyleyeyim

Maltepe Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gonca Telli Bilgi Çağında “Müşteri İlişkileri Yönetimi” nasıl olmalı sorusunun yanıtını yazdı.

Kalbe giden yol bağırsaklardan mı geçer?

Bağırsaklarımızdaki mikroplar kalp hastalığına yol açar mı? Bu sorunun yanıtı ve yapılan araştırmaların sonuçlarını Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdem Özel yazdı.

“Don”acağız

Dolu yağışı, her zaman tedirgin edici, büyüklüğüne göre korkutucu bir hava olayı olmuştur. Son yıllarda sıklaşan ve şiddetlenen dolu başta olmak üzere şiddetli hava olaylarını Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel değerlendirdi.

Coğrafyan kaderindir

“Kuma”, “Güzelliğin On Par' Etmez”, “Gece Yolculuğu” filmleri, Müslüman kadınların bilinçli veya bilinçsizce Batı feminizmini ve İslami Ortodoksiyi reddetmediklerini, üstelik İslami bir çerçeve içinde cinsiyet adaleti için çaba sarf ettiklerini konu alan filmler olarak sinema tarihine geçti. Dr. Hasan Gürkan yazdı.

Bir NBA anatomisi

Dünyanın en önemli endüstriyel spor organizasyonlardan biri olan, basketbolun zirvesi kabul edilen NBA, nasıl doğdu, nasıl büyüdü? Spor yazarı Bülent Tuncay kaleme aldı.

Başarının sırrı: Mutlu çalışan

Çalışanların verimliliği kurumların en önem verdiği konuların başında geliyor. Peki, çalışanların çoğunun kapasitelerini tam olarak kullanamamasının nedenleri neler?