Scooterda biri çocuk 4 kişiyle ölüme meydan okuyan yolculuk

Turizm kenti Antalya'da cumartesi günü gece saatlerinde scooter kullanan iki gencin otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmesi kentte tartışma oluşturdu. Yaşanan kazaların ardından harekete geçen Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından scooter kullanıcılarına yönelik kent genelinde şok denetim gerçekleştirildi. Muratpaşa ilçesi Konyaaltı sahilinde yapılan denetimlerde scooter kullanıcıları tek tek durdurularak, sürüş kuralları hatırlatılıp uyarıldı.

Cep telefonuna yansıyan görüntüler pes dedirtti

Diğer taraftan cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler adeta pes dedirtti. Görüntülerde bir scootere 3 kişinin bindiği, bununla da kalmayarak kişinin omzuna bir çocuğun da oturduğu görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti. Bazı scooterların ise denize atıldığı ve firma çalışanları tarafından yat limanından çıkarıldığı görüldü.

Ertuğrul Gün - Fırat Demir



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