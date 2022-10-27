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Scooterda biri çocuk 4 kişiyle ölüme meydan okuyan yolculuk

Scooterda biri çocuk 4 kişiyle ölüme meydan okuyan yolculuk
Scooterda biri çocuk 4 kişiyle ölüme meydan okuyan yolculuk

Antalya’da liseli iki gencin scooter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından denetimler artırılırken, cep telefonu kameralarına yansıyan biri omuzdaki çocuk 4 kişinin scooter üzerindeki yolculuğu görenleri pes dedirtti.

Scooterda biri çocuk 4 kişiyle ölüme meydan okuyan yolculuk - Tıkla İzle

Turizm kenti Antalya'da cumartesi günü gece saatlerinde scooter kullanan iki gencin otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmesi kentte tartışma oluşturdu. Yaşanan kazaların ardından harekete geçen Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından scooter kullanıcılarına yönelik kent genelinde şok denetim gerçekleştirildi. Muratpaşa ilçesi Konyaaltı sahilinde yapılan denetimlerde scooter kullanıcıları tek tek durdurularak, sürüş kuralları hatırlatılıp uyarıldı.

Cep telefonuna yansıyan görüntüler pes dedirtti

Diğer taraftan cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler adeta pes dedirtti. Görüntülerde bir scootere 3 kişinin bindiği, bununla da kalmayarak kişinin omzuna bir çocuğun da oturduğu görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti. Bazı scooterların ise denize atıldığı ve firma çalışanları tarafından yat limanından çıkarıldığı görüldü.

Ertuğrul Gün - Fırat Demir
 

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