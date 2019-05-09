SEAFOOD Fuarı'na Türk firmaları damga vurdu

Milli katılım organizasyonu İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından 15. kez gerçekleştirilen fuara, Türkiye on beş firmayla katıldı. 175 ülkeden 700'ün üzerinde firmanın yer aldığı ve dünyanın en önemli su ürünleri fuarı olarak kabul edilen fuarla ilgili konuşan İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Ahmet Tuncay Sagun, Avrupa sofralarında bulunan 3 balıktan 1'inin Türk balığı olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü ile birlikte Türk stantlarını dolaşan Başkan Yardımcısı Ahmet Tuncay Saygun, stantlarda yerlerini alan firma sahiplerine birer plaket verdi.

Büyükelçi Gümrükçü: “Gayet güzel bir katılım sergilenmiş”

Konuşmasının başında çok mutlu olduğunu belirten Büyükelçi Gümrükçü, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Çünkü dünyanın en önemli su fuarında Türkiyemizin bu şekilde güzel ve etkili bir şekilde tanıtımının yapılmasından gurur duyuyorum. Geçen sene de gelmiştik, bu sene de geldim ve 14-15 firmamızla gayet güçlü bir katılım sergilenmiş durumda. Son dönemde Türkiye'de gerçekten hem üretim hem ihracat açısından su ürünleri gurur kaynağımız. Bunu bugün burada da görebiliyoruz. O bakımdan ilerideki senelerde de daha güçlü bir katılım var. İhracatımızı ve üretimimizi de geliştirerek, burada aynı zamanda Tarım Bakanlığımızın da yetkilileri var. İçeride çok güzel bir diyalog içerisinde, inşallah çok daha güzel günlere gideceğimizi düşünüyorum.”

Başkan Yardımcısı Sagun: “2023 yılı hedeflerini şimdiden yakalamış durumdayız”

Bu yıl 15.'si düzenlenen fuarı temsilen 15 firmanın katıldığını kaydeden İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Ahmet Tuncay Sagun ise, “Gayet başarılı bir fuar. Yoğun bir şekilde ziyaretçiler geliyor. İhracatımız geçen sene 950 milyon dolardı, bu seneki hedefimiz 1 milyar doların üstü. 2023 yılı hedeflerini şimdiden yakalamış durumdayız. 15 firma ile çeşitli ürünlerin tanıtımını yapıyoruz ve Avrupa'da yene 3 balıktan bir tanesi Türk balığı. Bu Avrupa pazarının hakim olduğumuzun göstergesidir. Avrupa Pazarından sonra hedef pazar Japonya ve Çin pazarıdır. Burada da ciddi boyutta ihracata başlamış durumdayız, özellikle orkinos balığında. Çin pazarında da değişik ürünlerle gidip pazarda payımızı alacağımıza inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Avrupa'nın merkezi Brüksel'de 15.kez katılmış bulunmaktayız, 15 firma ile” diyen Ahmet Tuncay Sagun açıklamasını şu şekilde tamamladı:

“Burada Türk ürünlerini, Türk balıklarını tanıtıp Avrupa pazarına sunmaktayız. Bu fuarın bir eşi de ABD'de Boston'da yapılıyor. Boston'da yapılan fuarda da Türkiye milli katılımı olarak 4 yıldır yapmaktayız."