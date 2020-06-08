Seattle'daki gösterilerde bir kişi protestoculara ateş açtı: 1 yaralı

ABD'nin Minneapolis kentinde 46 yaşındaki George Floyd'un polis şiddetiyle hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde başlayan protestolar 13. gününe girdi. Seattle kentindeki protestolarda aracından inen bir kişi, silahıyla göstericilerin üzerine ateş açtı. Yaşanan panik anlarında 27 yaşındaki bir gösterici kolundan yaralandı. Hastaneye kaldırılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Seattle Polisi tarafından yapılan açıklamada, göstericilere ateş açan zanlının gözaltına alındığı bildirildi.